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ЦБ выпускает новые инвестиционные и памятные монеты

10.01.2022 11:54
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Время прочтения: 1 минута
ЦБ выпускает новые инвестиционные и памятные монеты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
Банк России
Источник
Banki.ru

Банк России представил новые инвестиционные и памятные монеты.

Как сообщает пресс-служба регулятора, 10 января в обращение выпускаются:

  • инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец»;
  • памятная серебряная монета номиналом 3 рубля «300-летие Российской прокуратуры» серии «Исторические события»;
  • памятная серебряная монета номиналом 3 рубля «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики».

На инвестиционных монетах «Георгий Победоносец» (на оборотной стороне) размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля составит до 500 тыс. штук, золотой монеты номиналом 50 рублей — также до 500 тыс. штук.

На монете «300-летие Российской прокуратуры» расположено рельефное изображение эмблемы ведомства на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения здания прокуратуры; внизу по окружности имеется надпись: «300-летие Российской прокуратуры». Тираж монеты — 3 тыс. штук.

На монете, посвященной 100-летию с даты образования Кабардино-Балкарской Республики, рельефно изображено здание правительства этого российского региона на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Эльбруса. Слева размещен выполненный в цвете герб Кабардино-Балкарии; внизу имеются надписи в четыре строки: «100 лет» и «Кабардино-Балкарская Республика». Тираж монеты также составляет 3 тыс. штук.

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