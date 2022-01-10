Газпромбанк увеличил ставки по накопительным счетам

Газпромбанк повысил ставки по накопительным счетам. Об изменениях с 1 января в кредитной организации сообщили в понедельник, 10 января, уточнив, что максимальная доходность накопительных продуктов составляет 9,5% годовых.

Клиентам, которые активно совершают покупки по карте, банк предлагает оформить накопительный счет «Трать и копи». Для получения 9,5% годовых нужно подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить от 50 тыс. рублей, а при тратах от 15 тыс. до 49 999 рублей ставка составит 9%. Проценты будут начисляться на остаток на счете до 1,5 млн рублей. Также 9,5% годовых выплачивается, если клиент ежемесячно тратит от 100 тыс. рублей, а остаток на его счете составляет до 10 млн рублей. Без подключения программы «Процент+» ставка составит 7% годовых.

Клиентам, которые предпочитают регулярно пополнять счет, предлагается продукт «Управляй процентом». Ставка на уровне 9,5% годовых действует в первые два расчетных периода (календарных месяца) для клиентов, которые за последние 90 календарных дней не открывали срочных банковских вкладов и счетов в Газпромбанке. С третьего расчетного периода доходность будет зависеть от суммы пополнения счета. Те, кто в период с 1-го по 10-е число ежемесячно вносит от 150 тыс. рублей, смогут получать в следующем месяце 8% годовых, следует из релиза ГПБ. Если вносится сумма от 15 тыс. до 74 999 рублей, ставка составит 7,5% годовых, от 75 тыс. до 149 999 рублей — 7,75%. Без внесения денежных средств, а также на сумму свыше 1,5 млн на счете начисляется 6,5% годовых, указано в материалах банка.



Клиенты также могут разместить средства на «Накопительном счете» с доходностью 7,5% годовых при минимальном остатке от 5 тыс. рублей в расчетном периоде. Дополнительных условий для получения такой доходности не предусмотрено.