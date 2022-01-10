Все новости

Правительство расширило программу «Пушкинская карта»

10.01.2022 13:43
2 993
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Номинал «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счет, с 1 января увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Так, со следующего месяца «Пушкинскую карту» будут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах: по ней можно будет покупать билеты на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тыс. рублей.

«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России. За четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 млн человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Власти изучают возможности регулирования виртуальной реальности
«Русский Стандарт» предложил бизнесу прием Mastercard на смартфоне с введением ПИН-кода
Эксперты назвали компании с признаками экосистем
CloudPayments начала принимать бесконтактную оплату Apple Pay по картам «Мир»