Правительство расширило программу «Пушкинская карта»

Номинал «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные мероприятия за государственный счет, с 1 января увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. рублей в год. Кроме того, с 1 февраля расширяется список таких мероприятий. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Так, со следующего месяца «Пушкинскую карту» будут принимать не только в театрах, музеях и концертных залах, но и в кинотеатрах: по ней можно будет покупать билеты на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на посещение кинотеатров можно будет потратить до 2 тыс. рублей.



«Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Программа была запущена в 2021 году по инициативе президента России. За четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 млн человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.