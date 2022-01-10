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Банк «Санкт-Петербург» поднял ставки по вкладам линейки «Зимний Петербург»

10.01.2022 13:57
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по сезонным вкладам «Зимний Петербург», «Зимний Петербург online» и «Зимний Петербург Промо». Об этом в понедельник объявили в кредитной организации.

Специальный вклад «Зимний Петербург Промо» предлагается новым клиентам банка. Открыть его можно только в офисе и только на полтора года со ставкой 9% годовых, указано в релизе.

Ставки по вкладу «Зимний Петербург online» составляют от 7,5% до 8,2% годовых в зависимости от срока, на который он оформляется. От суммы вложения доходность не зависит; минимальная сумма — 10 тыс. рублей.

Ставки по вкладу «Зимний Петербург», который можно открыть в отделении банка, составляют теперь от 7% до 7,8% годовых в зависимости от срока и суммы вложения.

В сообщении банка отмечается, что «Зимний Петербург» — это классический срочный вклад с простыми и понятными условиями: дополнительные взносы и частичные изъятия средств не предусмотрены, выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада до востребования, действующей на момент досрочного расторжения, в соответствующей валюте».

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