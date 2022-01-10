Кабмин направит 500 млн рублей на новую туристическую программу для школьников

В России в этом году будет запущена новая программа, направленная на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Распоряжение о распределении на эти цели 500 млн рублей и постановление о правилах предоставления средств регионам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главная цель программы — «познакомить ребят с историей родного края в рамках небольших путешествий», поясняется в сообщении Кабмина. Субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Среди таких регионов — Адыгея, Башкирия, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская и Ярославская области, указано в релизе. Федеральные средства позволят им компенсировать затраты на эту программу.

«Рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся пятых — девятых классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 10 января.

Председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко эффективно выстроить работу пилотной программы, чтобы она продолжила свое развитие, охватила большее число регионов и чтобы как можно больше школьников смогли воспользоваться возможностями для культурно-познавательных поездок.



Новая программа будет реализована в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Одним из его ключевых приоритетов является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения, подчеркивается в сообщении правительства.