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Официальный курс доллара повысился на 84 копейки, евро прибавил больше рубля

10.01.2022 15:20
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 11 января.

Курс доллара поднялся на 83,89 копейки, составив 75,1315 рубля (74,2926 рубля на 10 января). Курс евро прибавил 1,062 рубля, составив 85,1315 рубля (с 84,0695 рубля на 10 января).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,98 рубля (минус 78 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:57 мск стоил 84,92 рубля (минус 1 рубль 11 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,85 до 75,59 рубля за доллар и от 84,79 до 85,73 рубля за евро.

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