Автолюбителям рассказали о неочевидных способах экономии

В условиях, когда дорожают не только автомобили, но и их обслуживание, не лишним будет знать способы экономии на повседневных расходах, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Московского политеха Валерий Жар.

Основной расходный материал в автомобиле — это ГСМ (горюче-смазочные материалы), отмечает эксперт. В связи с этим он рекомендует помнить, что автомобилем нужно управлять плавно, поскольку расход топлива увеличивается при резких движениях. Также он увеличивается, когда растет парусность авто (при использовании багажника с боксом, спойлеров, антикрыльев).

Кроме того, автоэксперт советует прогревать двигатель перед началом движения, особенно в зимний период, и своевременно проводить работы по ТО автомобиля.

