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Автолюбителям рассказали о неочевидных способах экономии

10.01.2022 20:54
1 725
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
Прайм

В условиях, когда дорожают не только автомобили, но и их обслуживание, не лишним будет знать способы экономии на повседневных расходах, рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Московского политеха Валерий Жар.

Основной расходный материал в автомобиле — это ГСМ (горюче-смазочные материалы), отмечает эксперт. В связи с этим он рекомендует помнить, что автомобилем нужно управлять плавно, поскольку расход топлива увеличивается при резких движениях. Также он увеличивается, когда растет парусность авто (при использовании багажника с боксом, спойлеров, антикрыльев).

Кроме того, автоэксперт советует прогревать двигатель перед началом движения, особенно в зимний период, и своевременно проводить работы по ТО автомобиля.

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Комментарии

3
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sergg65
sergg65
10.01.2022 21:42
<p>Очевидный способ экономии - ходить пешком . Или такси . </p>
2
g*******@mail.ru
11.01.2022 08:06
<p>Спасибо, кэп!))</p>
1
Фуксман
11.01.2022 09:25
<p>Какой-то совершеннейший оф-топик для банковского портала. К тому же ценность этой информации нулевая даже для самых тупых.</p>
1

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