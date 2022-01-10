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Банк России будет вести реестр аудиторов общественно значимых организаций на финансовом рынке

10.01.2022 20:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В январе 2022 года вступили в силу изменения в законе о Банке России, согласно которым регулятор получает полномочия допуска на финансовый рынок компаний, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗОФР).

Таким аудиторским организациям необходимо будет направить в Банк России заявление и комплект документов, требования к которым приведены в нормативном акте Банка России.

Формирование реестра аудиторских организаций на финансовом рынке начнется в 2022 году. Аудит отчетности ОЗОФР, начиная с отчетности за 2023 год, смогут осуществлять только внесенные в этот реестр компании, а в отношении сопутствующих аудиту услуг, оказываемых ОЗОФР, это требование будет действовать с 1 января 2023 года.

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