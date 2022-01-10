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Севергазбанк запустил вклад «Мандариновый»

10.01.2022 16:42
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1 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Севергазбанк

Севергазбанк предлагает вклад «Мандариновый» с наиболее высокой доходностью в линейке депозитов банка — от 7,1% до 8% годовых, доходность с учетом капитализации процентов составит от 7,34% до 9% годовых в рублях на срок 385, 730 и 1 090 дней, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей без возможности пополнения депозита и снятия с него средств.

Отмечается, что ставка по вкладу зависит от срока, суммы и наличия банковских карт Mastercard World Black Edition / Visa Signature. При дистанционном открытии депозита ставка зависит только от срока и составляет от 7,3% до 7,5% годовых, доходность с учетом капитализации процентов — от 7,55% до 8,38% годовых. Проценты причисляются к основной сумме вклада.

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Комментарии

1
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sergg65
sergg65
11.01.2022 14:51
<p>Что за название ? </p>
<p>Северный Поток 8 . Вот это дело </p>
0

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