Севергазбанк запустил вклад «Мандариновый»

Севергазбанк предлагает вклад «Мандариновый» с наиболее высокой доходностью в линейке депозитов банка — от 7,1% до 8% годовых, доходность с учетом капитализации процентов составит от 7,34% до 9% годовых в рублях на срок 385, 730 и 1 090 дней, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей без возможности пополнения депозита и снятия с него средств.
Отмечается, что ставка по вкладу зависит от срока, суммы и наличия банковских карт Mastercard World Black Edition / Visa Signature. При дистанционном открытии депозита ставка зависит только от срока и составляет от 7,3% до 7,5% годовых, доходность с учетом капитализации процентов — от 7,55% до 8,38% годовых. Проценты причисляются к основной сумме вклада.
Самые популярные вклады с ежемесячной выплатой процентов
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|8.75%
|от 50000
|300
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Лиц.№ 429
|9.4%
|от 100000
|368
|
Лиц.№ 3311
|от 7.9%
|от 30000
|91
|
Лиц.№ 2998
|9.5%
|от 100000
|1098
|
Лиц.№ 3311
|8.5%
|от 1
|1
|
Лиц.№ 316
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<p>Северный Поток 8 . Вот это дело </p>