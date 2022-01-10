Севергазбанк запустил вклад «Мандариновый»

Севергазбанк предлагает вклад «Мандариновый» с наиболее высокой доходностью в линейке депозитов банка — от 7,1% до 8% годовых, доходность с учетом капитализации процентов составит от 7,34% до 9% годовых в рублях на срок 385, 730 и 1 090 дней, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. рублей без возможности пополнения депозита и снятия с него средств.

Отмечается, что ставка по вкладу зависит от срока, суммы и наличия банковских карт Mastercard World Black Edition / Visa Signature. При дистанционном открытии депозита ставка зависит только от срока и составляет от 7,3% до 7,5% годовых, доходность с учетом капитализации процентов — от 7,55% до 8,38% годовых. Проценты причисляются к основной сумме вклада.