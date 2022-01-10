​В Госдуме предложили временно отменить роуминг для находящихся в Казахстане россиян

Члены комитета Госдумы по информполитике предложили отменить плату за международный роуминг на период с 5 по 19 января для россиян, которые были или находятся в Казахстане. С такой инициативой парламентарии обратились к Минцифры и ведущим операторам мобильной связи, написал глава комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня депутаты «Единой России» — члены IT-комитета Госдумы — обратились к Минцифры России и ведущим операторам связи («большая шестерка») с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся или находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января», — сообщил депутат.



Он отметил, что, попав в чрезвычайные условия, россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями. «В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, депутаты предварительно проработали предложения по отмене оплаты роуминга с руководством Минцифры России и получили поддержку. «Рассчитываем, что уже к сегодняшнему вечеру коллеги выработают алгоритм их реализации. Важно при этом не породить возможностей для злоупотреблений как для абонентов, так и для операторов. Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах двух часов в сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах», — добавил он.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики, там начались беспорядки и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане есть погибшие и раненые. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут находиться в стране ограниченное время и помогать казахстанским силовикам в стабилизации обстановки.