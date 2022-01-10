Все новости

​В Госдуме предложили временно отменить роуминг для находящихся в Казахстане россиян

10.01.2022 16:42
1 156
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Члены комитета Госдумы по информполитике предложили отменить плату за международный роуминг на период с 5 по 19 января для россиян, которые были или находятся в Казахстане. С такой инициативой парламентарии обратились к Минцифры и ведущим операторам мобильной связи, написал глава комитета Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня депутаты «Единой России» — члены IT-комитета Госдумы — обратились к Минцифры России и ведущим операторам связи («большая шестерка») с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся или находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января», — сообщил депутат.

Он отметил, что, попав в чрезвычайные условия, россияне были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями. «В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, депутаты предварительно проработали предложения по отмене оплаты роуминга с руководством Минцифры России и получили поддержку. «Рассчитываем, что уже к сегодняшнему вечеру коллеги выработают алгоритм их реализации. Важно при этом не породить возможностей для злоупотреблений как для абонентов, так и для операторов. Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах двух часов в сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах», — добавил он.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года, жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики, там начались беспорядки и мародерство. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В ходе протестов в Казахстане есть погибшие и раненые. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут находиться в стране ограниченное время и помогать казахстанским силовикам в стабилизации обстановки.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина
Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора