В Госдуме призвали увеличить ставку НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей

В Госдуме призвали поднять налог на сверхдоходы, пишет «Коммерсант», уточняя, что с такой инициативой выступил первый замглавы думского комитета по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. Идею он мотивировал «социальным разрывом» в обществе.

Прогрессивная шкала налогообложения доказала свою эффективность за рубежом, согласился депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Наверное, нужно говорить о принципиальном подходе. Подоходный налог — имеется в виду прогрессивная шкала — одна из признанных в мире форм восстановления социальной справедливости. Можно спорить сколько угодно, но богатые должны платить больше. Вся беда в том, что если брать сейчас налоговую систему РФ, то шкала налогообложения у нас регрессивная. Например, взять тот же Пенсионный фонд (ПФР): чем больше заработная плата, тем меньше отчисления».

Сейчас действует стандартная ставка — 13%. Но доходы свыше 5 млн рублей в год облагаются налогом в 15%. Если ставку НДФЛ изменить, под удар в первую очередь попадет средний класс, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Вячеслав Савуляк: «Людям, которые мало зарабатывают, безусловно, нравится, чтобы с богатых брали больше налогов. Но в реальной жизни мы понимаем, что это не так просто сделать, ведь состоятельные граждане все-таки зарабатывают не зарплаты. Поэтому в лучшем случае под раздачу этих повышенных налогов может попасть так называемый средний класс, которого в России, можно сказать, и нет», — отметил он.

Лента новостей Минфин: повышение ставок НДФЛ и других налогов в ближайшую трехлетку не планируется Повышение ставок налогов, в том числе НДФЛ, не планируется в ближайшие три года. Как передает ТАСС, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг. 30.12.2021 12:44

При этом он уточнил, что если использовать понятие «доходы», то тогда любая российская семья при продаже своей квартиры, получив больше 10 млн рублей, попадет под это определение. Таким образом, и небогатые россияне могут попасть под этот «нож правосудия».

Для тех, кто получает доход в размере МРОТ, предлагается снизить ставку НДФЛ до 5%. Или вовсе освободить эту категорию населения от налога. По замыслу депутата Щапова, такие меры помогут снизить социальную напряженность.

Однако на практике подобная мера вряд ли поможет решить проблему, считает исполнительный директор Института экономической политики им. Гайдара Сергей Приходько: «Это явно не доходы наших олигархов, будь то нефтяных, металлургических, каких угодно. И уход от налогов при и так не повышающемся уровне инвестиционной и бизнес-привлекательности может сыграть совершенно обратную роль. Какая-то часть предпринимателей будет всячески с этим бороться. С точки зрения популизма это, конечно, хорошая идея. Однако, если мы попытаемся отобрать у богатых большую часть доходов, то почему от этого у нас больше будут получать бедные?»

В декабре 2021 года министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин не планирует повышать ставки подоходного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость в ближайшие три года. И отмечал, что увеличение НДФЛ от заработка свыше 15 млн рублей всего за год принесло бюджету дополнительные 80 млрд рублей.