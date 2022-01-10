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Снявший со счетов умершего жителя Перми 12 млн рублей пойдет под суд

10.01.2022 21:07
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Перми завершено предварительное расследование в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Согласно материалам дела, он в составе организованной группы снял по подложному паспорту со счетов умершего гражданина 12 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Пермскому краю.

«Главным следственным управлением регионального МВД окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины 1960 года рождения, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, и покушении на мошенничество», — сообщает ведомство.

По версии следствия, в 2020 году 61-летнему обвиняемому и его сообщникам стало известно о том, что в банках на счетах умершего гражданина хранятся крупные суммы денег и 181 тыс. акций номинальной стоимостью свыше 38 млн рублей. Злоумышленники решили похитить финансовые средства.

«С этой целью они использовали подложный паспорт с данными умершего гражданина и фотографией обвиняемого, используя который мужчина представлялся собственником денежных средств и акций. Чтобы запутать следы, злоумышленники нашли человека, который за денежное вознаграждение с помощью нотариально составленной доверенности, полученной с использованием подложного паспорта умершего, имел право представлять интересы владельца акций и денежных средств в банках», — поясняется в сообщении.

Соучастникам удалось похитить около 12 млн рублей умершего пермяка, которые хранились в двух банках. Затем фигуранты решили похитить акции, но служба безопасности банка своевременно проинформировала полицию о готовящемся преступлении.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

В отношении других соучастников уголовного дела расследование продолжается.

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