В ФРС назвали повышение процентных ставок в марте реальным сценарием

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин поддерживает сдвиг в сторону более жесткой денежно-кредитной политики ФРС и открыт для идеи повышения процентных ставок после завершения программы количественного смягчения.

«Я очень поддерживаю то, что мы сделали в декабре», — сказал Баркин в интервью для Wall Street Journal, имея в виду решение комитета по операциям на открытом рынке об ускорении сокращения покупок облигаций.

Принятое на декабрьском заседании решение позволяет завершить покупки облигаций уже в марте. Кроме того, на том же заседании руководители ФРС спрогнозировали три повышения процентной ставки (которая сейчас близка нулю) в текущем году. Отклонение от курса ультрамягкой денежно-кредитной политики произошло на фоне растущей обеспокоенности руководителей Центрального банка высоким уровнем инфляции. Покончив с покупками облигаций пораньше, ФРС будет иметь больше гибкости в повышении ключевой процентной ставки для сдерживания роста цен.

Некоторые представители ФРС уже отмечали, что мартовское заседание комитета по операциям на открытом рынке может стать подходящей возможностью для повышения краткосрочных ставок. Баркин, который обладал правом голоса на заседаниях комитета в прошлом году, но не будет им обладать в текущем году, сказал, что согласен с такой оценкой.

«Когда экономика поддерживает такие уровни безработицы, которые мы сейчас наблюдаем (что, конечно же, является очень здоровой ситуацией), на фоне повышенных цен, думаю, что в соответствии с нашим мандатом нам необходимо двигаться в сторону нормализации», — сказал Баркин.

«Я думаю, что это реальный сценарий», — добавил он о перспективе повышения процентных ставок на мартовском заседании.

Баркин также сказал, что ожидает ослабления инфляционного давления позднее в этом году, однако отметил, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса напряженность в цепях поставок может сохраняться и в 2023 году, повышая неопределенность экономических перспектив.

По словам Баркина, сейчас экономика получает поддержку за счет сильного потребительского спроса и относительно низкой долговой нагрузки домохозяйств.

Комментарии Баркина последовали за публикацией в пятницу более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости. Согласно этому отчету, в декабре было создано 199 тыс. рабочих мест. При этом, правда, уровень безработицы снизился с 4,2% в ноябре до 3,9%, что в историческом контексте является сильным показателем. Между тем доля экономически активного населения в декабре составила 61,9% против 63,4% до пандемии.

На фоне пандемии многие работники продолжают избегать поиска работы, отметил Баркин. «Я по-прежнему считаю, что в системе есть незадействованные ресурсы», — сказал он, добавив, что рынку труда недостает около 3,5 млн работников, которым, по его мнению, потребуется некоторое время, чтобы вернуться к поиску работы.

По словам Баркина, сейчас отмечается промежуточная полная занятость, которая начнет подавать признаки преобразования в полную занятость только тогда, когда будет наблюдаться рост доли экономически активного населения и широкомасштабный рост заработной платы.