​Токаев оценил экономический ущерб от беспорядков в Казахстане в 2—​3 млрд долларов

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2—3 млрд долларов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в понедельник в режиме видеоконференции.

«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном на его сайте.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2—3 млрд долларов», — отмечается в релизе.