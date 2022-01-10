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​Токаев оценил экономический ущерб от беспорядков в Казахстане в 2—​3 млрд долларов

10.01.2022 18:25
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ТАСС

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить 2—3 млрд долларов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в понедельник в режиме видеоконференции.

«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном на его сайте.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить 2—3 млрд долларов», — отмечается в релизе.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
10.01.2022 21:44
<p>А сколько хотели поднять на повышении цен на газ ? </p>
2
alekseysmr
10.01.2022 22:40
<p>Ну как, много "съэкономили" на рыночной эффективности цен на газ, продукты, на оптимизации медицины и повышении пенсвозраста? </p>
<p>Еще чуть-чуть запоздай ОДКБ и страна бы в клочья разлетелась.</p>
0
Asimon
10.01.2022 23:04
<p>А СКОЛЬКО БЮДЖЕТ РФ ЗАПЛАТИТ, НАЧИНАЯ С КЕРОСИНА НА ИЛ 76...</p>
0
primuspd
11.01.2022 09:56
<p>Asimon,</p>
<p></p>
<p>спишут на тренировки личного состава ВКС и ВТА.</p>
0

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