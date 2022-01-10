Основные фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

Основные фондовые торги в России завершились в понедельник разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,39% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 738,68 пункта. Индекс РТС повысился на 1,3% до отметки 1 565,31.

Бумаги Московской биржи подешевели на 3,98%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,19%, СберБанка — на 1,68%, «Газпрома» — на 1,06%. Бумаги «Норникеля» подорожали на 1,18%.

В понедельник, 10 января, российский рынок акций торговался со взрывным позитивом, но энтузиазма хватило только на первую половину дня, отмечает старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев. Ближе к завершению сессии размах покупателей сократился, уточняет он.

На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал уход от риска, который в условиях отсутствия значимых новостей с переговоров США и России коснулся и российского рынка, дает свою оценку аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «На глобальных площадках опасались разгара инфляции и ждали сигналов от ФРС. В течение недели продажи рисковых активов могут продолжиться, но краткосрочно американскому высокотехнологичному сектору уже нужно снимать перепроданность, а российские активы могли бы получить поддержку от геополитических факторов», — полагает эксперт.

