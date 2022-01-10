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​Рубль отыграл часть потерь у доллара и евро по итогам основной валютной сессии

10.01.2022 19:21
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль завершил основную валютную сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,3 рубля. С начала торговой сессии было проведено 48,1 тыс. сделок почти на 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,8525—75,5875 рубля за доллар.

Курс евро на это же время равнялся 85,245 рубля, уменьшившись на 78 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 6,6 тыс. сделок на 480,2 млн евро по курсам от 84,765 до 85,725 рубля за евро.

Доллар в понедельник пережил стресс со снижением, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, поясняя, что таким образом рынок выравнивает ситуацию после заметного ослабления рубля ранее. «Американец» может двигаться в пределах 75—76 рублей краткосрочно, риском остаются предстоящие переговоры формата Россия — ОБСЕ и Россия — НАТО. Евро стоит 84,99 рубля и оставляет за собой торговый коридор 84,9—86 рублей», — комментирует эксперт.

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