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​Минэкономразвития предложило расширить понятие объекта пожертвования

10.01.2022 21:15
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ТАСС

Министерство экономического развития РФ разработало предложения по совершенствованию законодательства в части расширения понятия объекта пожертвования. Об этом сообщила ТАСС в понедельник замглавы МЭР Татьяна Илюшникова.

«Разработаны предложения о внесении изменений в законодательство о расширении объекта пожертвования. <…> По букве закона пожертвование может осуществляться только для группы лиц, и Минэкономразвития России предлагает уточнить в законе, что пожертвование может быть сделано в интересах одного лица, причем не только в виде денег или товаров, но и исполнения обязанности за третье лицо», — сказала она.

Как пояснила Илюшникова, если компания желает помочь частному лицу, к примеру заплатить больнице за лечение ребенка, то с точки зрения законодательства это является дарением. «В отношении дарения нельзя строго определить, как этим даром в дальнейшем можно пользоваться, тогда как пожертвование описывает строго, на что и как можно использовать пожертвованное», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития представило Стандарт поддержки благотворительности на региональном уровне. При его подготовке министерство проанализировало, как субъекты РФ развивают благотворительность, и написало соответствующий алгоритм из 13 шагов, пояснила Илюшникова. «Каждый шаг мы подкрепили успешной региональной практикой. Стандарт поможет в работе субъектам Российской Федерации. Он также будет использован в работе в сфере развития благотворительности Торгово-промышленной палатой и Российским союзом промышленников и предпринимателей», — отметила она.

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Комментарии

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sergg65
sergg65
10.01.2022 21:29
<p>Как же трудно стало делать добро .</p>
<p>Исключительно , мое , это мнение .</p>
<p>На лечение детей - все равно .</p>
<p>Что пожертвование , что дарение ...</p>
0

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