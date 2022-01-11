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Рубль дорожает, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

11.01.2022 08:14
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляется к доллару и евро на утренних торгах во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,91 рубля, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 84,9725 рубля (минус 75 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,79—74,9925 рубля за доллар и 84,8325—85,035 рубля за евро.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Индекс Мосбиржи на 8:14 мск прибавляет 0,88% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 771,57 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

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