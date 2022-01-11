Система гарантий в страховании жизни может появиться в ближайшие три года

Система гарантирования на рынке страхования жизни по аналогии с вкладами, средства граждан на которых защищены в переделах 1,4 млн рублей, может появиться в течение трех лет, пишут «Известия». В Минфине сообщили, что такой законопроект будет внесен в правительство в 2022 году, по нему предусмотрен двухлетний переходный период. Фонд будет формироваться за счет отчислений участников рынка.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает создание такой системы. Размер гарантий в части страховой премии, как и с депозитами, составит 1,4 млн рублей, а если риск по договору реализовался, то гарантироваться будет объем страховой выплаты, но не более 10 млн рублей, отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Гарантиями планируется покрыть долгосрочные накопительные договоры страхования жизни. ЦБ включил создание системы гарантирования в план основных направлений развития финансового рынка на 2022—2024 годы.

Несмотря на то что на рынке страхования жизни практически не было банкротств или неконтролируемого ухода компаний, создание гарантирования придаст системе еще большую устойчивость и доверие со стороны клиентов, считает директор по правовым вопросам СК «Росгосстрах Жизнь» Александр Козинов. По его словам, под покрытие будут подпадать все договоры страхования жизни, гарантированной окажется и накопительная выплата (кроме дополнительного инвестиционного дохода), и выплаты в случае смерти застрахованного лица. Игроки рынка будут платить АСВ предусмотренную законом сумму, которая рассчитывается из объема портфеля каждого страховщика, повышение спроса на продукты добровольного страхования жизни после запуска этой системы может составить 10—15%, считает Козинов.

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Как отметил генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников, система также будет гарантировать договоры страхования жизни, которые комбинируют такое покрытие с другими видами личного страхования. Отчисления в фонд за квартал составят порядка 0,003% от величины страховых резервов компании, но при недостатке средств могут увеличиться до 0,3%, добавил он. Создание гарантийного фонда простимулирует долгосрочные накопления, согласен генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич. Самый важный вопрос в новом механизме — размер отчислений в фонд, отметил директор по финансам «СберСтрахование жизни» Александр Жуков. По его мнению, следует определить отчисления, исходя из надежности участника рынка, а также объема его обязательств: планка должна быть установлена в размере не более 0,01% в год от размера страховых резервов.

Подорожание может составить несколько процентов, считает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. На старте нужно будет обеспечить фонду достаточность капитала, поэтому в первый и второй годы можно ожидать максимальную ставку отчислений в 0,3%. Присоединение к системе для страховщиков будет обязательным, за счет этого подключение произойдет быстро, как только законопроект будет принят.