Банк России запросил у международных платежных систем информацию о тарифах на рынке РФ

Банк России попросил международные платежные системы (МПС) раскрыть принципы формирования их системы и динамику ценообразования на российском рынке, пишет «Коммерсант». Регулятора интересует, «учитывается ли влияние уровня инфляции при изменении тарифов и каким образом; иные факторы, оказывающие влияние на изменение размера и состава тарифов (перечислить внутренние и/или внешние факторы); описание процедуры установления (изменения) тарифов (кто принимает участие в их разработке, согласовании и утверждении), возможность влияния участников ПС на решения об изменении комиссий». Предоставить данные необходимо до 31 марта.

Как пояснили в ЦБ, международные платежные системы раскрывают тарифы «достаточно фрагментарно и в разных форматах», что не дает регулятору возможность оценить реальную стоимость услуг. Мониторинг уровня тарифов на платежные услуги позволяет более точно оценить издержки бизнеса на использование платежных услуг и риски завышения тарифов для потребителей.

Лента новостей Visa планирует ввести комиссию за новый сервис безопасного платежа в апреле 2022 года По словам источника в одном из крупных банков, платежные системы пытаются оптимизировать свои тарифы, чтобы удовлетворить всех игроков: с одной стороны, они снижают комиссии для крупного ретейла, с другой — повышают сервисные сборы. Но новый сбор вряд ли значимо отразится на комиссиях для юрлиц или на доходах эквайрингового бизнеса. 17.12.2021 08:28

Директор «КартСтандарта» Майя Глотова считает нормальным, что «регулятор проводит мониторинг участников рынка на предмет изменения стоимости услуг», так как в конечном счете стоимость платежных услуг перекладывается на потребителя. Большинство тарифов МПС номинированы в иностранной валюте и поэтому автоматически меняются при изменении курса рубля, отметила она. По словам независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, тарифы платежных систем выступают непубличной частью правил их оператора, которые утверждает ЦБ, поэтому межбанковские комиссии и размеры вознаграждений оператору платежной системы от банков и так «не являются секретом для регулятора». По мнению Вишнякова, запрос ЦБ может свидетельствовать о сохранении на повестке вопроса регулирования тарифов МПС.

Письмо может означать, что в ЦБ не отказываются от реализации его законодательно закрепленного права регулировать комиссии на платежном рынке, отметил один из источников на рынке. По мнению ряда собеседников издания, Банк России изучает тарифы МПС скорее для того, чтобы «подогнать под них тарифы СБП», сделав их более выгодными. В СБП появляется все больше сервисов, система постепенно начинает конкурировать с МПС.