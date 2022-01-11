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В новогодние праздники россияне потратились на развлечения и стоматологию

11.01.2022 08:48
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Известия

В новогодние каникулы наиболее значительный рост объема продаж в деньгах продемонстрировала сфера развлечений — на музеи и выставки россияне потратили больше на 57%, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на данные крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Также пользовались большим спросом услуги стоматологии (рост составил 35%) и походы в заведения быстрого питания (фастфуд) — на 27%.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в топ-категориях затрат россиян по объему продаж в денежном выражении, как и в прошлом году, остаются продукты питания, электроника и бытовая техника, товары для хозяйства и дома, покупки в заведениях общественного питания. Однако в эти новогодние праздники в связи с адаптацией потребителей к новым условиям в розничной торговле и сфере услуг заметно вырос спрос на развлечения и культурный досуг, а также на услуги HoReCa-сектора (гостинично-ресторанный бизнес или общепит).

С 1 по 9 января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос средний чек (например, при походах в кинотеатры — на 8%, в музеи и на выставки — на 21%). При покупках стоматологических услуг средний чек подскочил на 23%, фастфуда — на 28%.

«В новогодние праздники рост объема продаж в деньгах был, по нашим данным, даже выше — на 30%», — уточнил гендиректор Black Star Foods и основатель Free Dog и Free Pizza Юрий Левитас.

По словам директора по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александра Муратова, в период новогодних праздников россияне стали больше тратить денег в ресторанах — средний чек при заказе на доставку в период новогодних праздников вырос примерно на 10%. Отчасти это связано с увеличением потребительской активности россиян, акционными предложениями ресторанов в праздники, пояснил он. При этом трафик в ресторанах «Якитория» в первую неделю января увеличился не так значительно — на 3—4% в зависимости от локации по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В гостиницах и отелях объем продаж в денежном выражении в эти новогодние праздники выше на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Платформы ОФД». Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценивает его в 10—15%. По его словам, это связано с ростом инфляции и традиционно высоким спросом на размещение в гостиницах и отелях в новогодний период. Наибольшим спросом, по его словам, пользовались гостиницы и отели 4—5 звезд на горнолыжных курортах.

При этом росли и продажи туров. По данным Tez Tour, по бронированию на январские праздничные дни лидером стал Египет — 50% от общего объема продаж туров в штуках. На втором месте по спросу Турция с показателем в 23%, на третьем — ОАЭ (15%), далее Мальдивы — 5% заявок, а также Доминикана и Таиланд. Средний чек на путешествия в этом сезоне составил 79 057 рублей на человека, что на 10% превышает показатель прошлого года и на 36% — 2020-го.

В период нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года россияне на 16% увеличили траты на сферу развлечений, несмотря на эпидемиологические ограничения во многих регионах, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff CoronaIndex, основанное на данных сервисов «Тинькофф Касса» и «Тинькофф Бизнес». Кроме того, граждане стали больше тратить на фастфуд, косметику и авиабилеты.

 22.11.2021 09:05

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