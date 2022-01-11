Обзор рынков от Банки.ру: рубль попытается закрепиться ниже 75 за доллар

В понедельник мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. При этом ситуация на развивающихся рынках оказалась лучше, чем на развитых.



Основным фактором для рисковых активов выступает ожидание старта цикла повышения ставок в американской экономике. Высокая инфляция заставила ФРС США пойти на более быстрое сворачивание программы количественного смягчения, инвесторы опасаются, что сразу после прекращения QE американский регулятор перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики. Дополнительным негативным фактором выступает возможность начала сокращения баланса ФРС, что приведет к оттоку ликвидности с рынков.

Отметим, что на базе выходящей статистики инвесторы пересматривают свои ожидания относительно того, как быстро ФРС будет поднимать ставки. В этой связи их внимание будет обращено сегодня на выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла, а также завтрашние данные по инфляции и статистике по ценам производителей, которая будет опубликована в четверг. В случае дальнейшего ухудшения ситуации с потребительскими ценами рынки окажутся под давлением на фоне ожидания более активного ужесточения ДКП в Штатах.

На таком фоне индекс MSCI World, демонстрирующий динамику развитых рынков, по итогам дня снизился на 0,4%. При этом индекс развивающихся рынков MSCI EM, который находился под давлением ожидания перехода ФРС США к ужесточению ДКП всю вторую половину прошлого года, смог вырасти на 0,5%. По итогам дня в США индексы Dow Jones и S&P 500, несмотря на восстановление во второй половине торгов, потеряли 0,5% и 0,1% соответственно. Аутсайдером торгов выступили промышленный сектор, индекс которого потерял 1,2%. Лучше смотрелся сектор здравоохранения (плюс 1%).

Ситуация на мировых рынках на утро вторника противоречива. Так, ведущие азиатские площадки теряют до 0,9%, отыгрывая негативное закрытие в США. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отыгрывает потери предыдущего дня, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 81,3 доллара за баррель.

По итогам основной сессии в понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, отступив в район 3 740 пунктов. Учитывая коррекционное восстановление в США, прошедшее после нашего закрытия, и утренние попытки подъема на рынке энергоносителей, сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс Мосбиржи отыграет потери предыдущей сессии и сможет выйти выше 3 750 пунктов. Ближе к вечеру подъем может быть продолжен, чему поспособствует улучшение внешней конъюнктуры. Однако пока маловероятным выглядит выход рынка в район 3 800 пунктов и закрепления над этой отметкой.

На валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар потерял 0,1%, а евро снизился на символические 0,02%. Поддержку ему оказывает восстановление цен на нефть. При этом разнонаправленное движение валют развивающихся стран не дает дополнительных ориентиров. В ходе сессии ожидаем попыток пары доллар/рубль закрепиться ниже 75 рублей. Снижение геополитической напряженности будет способствовать ориентации инвесторов на фундаментальные факторы, которые говорят в пользу укрепления рубля.