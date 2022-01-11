Опрос: большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году

Большинство россиян — 78% — собираются перейти на новую работу в 2022 году, следует из результатов декабрьского опроса HeadHunter. При этом более половины (57%) работников хотят переменить сферу деятельности. Только 8% опрошенных не планируют менять работу.

Еще 58% респондентов рассказали, что сотрудникам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на «удаленке». При этом 44% организаций из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех работников, 37% делали это частично, а пятая часть (20%) оставляла на «дистанционке».

Сейчас 44% компаний, по словам их сотрудников, перешли на гибридный режим: совмещают офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в Москве (59%), а также в IТ-сфере (66%). О постоянной работе в офисе рассказали 66% опрошенных.

Больше половины граждан (54%) уверены, что переход на дистанционный или гибридный режим позитивно повлиял на их работу, пятая часть (21%) придерживаются обратной точки зрения. Четверть респондентов считают, что это никак не сказалось на эффективности.

Говоря о зарплате, 42% россиян отметили, что ее размер за 2021 год не изменился, у 27% заработок вырос, у 26% уменьшился.

О смене работы в 2021 году рассказали треть (36%) респондентов, только 38% из них считают, что новое место оказалось лучшего предыдущего, 17% не видят разницы, а 28% оказались недовольны новой работой.