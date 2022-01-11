Все новости

Опрос: большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году

11.01.2022 09:28
1 499
3 Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости

Большинство россиян — 78% — собираются перейти на новую работу в 2022 году, следует из результатов декабрьского опроса HeadHunter. При этом более половины (57%) работников хотят переменить сферу деятельности. Только 8% опрошенных не планируют менять работу.

Еще 58% респондентов рассказали, что сотрудникам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на «удаленке». При этом 44% организаций из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех работников, 37% делали это частично, а пятая часть (20%) оставляла на «дистанционке».

Сейчас 44% компаний, по словам их сотрудников, перешли на гибридный режим: совмещают офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в Москве (59%), а также в IТ-сфере (66%). О постоянной работе в офисе рассказали 66% опрошенных.

Больше половины граждан (54%) уверены, что переход на дистанционный или гибридный режим позитивно повлиял на их работу, пятая часть (21%) придерживаются обратной точки зрения. Четверть респондентов считают, что это никак не сказалось на эффективности.

Говоря о зарплате, 42% россиян отметили, что ее размер за 2021 год не изменился, у 27% заработок вырос, у 26% уменьшился.

О смене работы в 2021 году рассказали треть (36%) респондентов, только 38% из них считают, что новое место оказалось лучшего предыдущего, 17% не видят разницы, а 28% оказались недовольны новой работой.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Б.Е.С.
11.01.2022 09:41
<p>а я вот как скептик, ожидаю, что 2022 год ознаменует себя новыми границами (территории РФ). а именно - будет присоеденина вся Украина и там пройдет новая граница РФ, а так Российская армия начнет охрять рубежи Суверенного Казахстана.</p>
<p>И все благодаря действию и предпосылкам США по расширению НАТО. </p>
<p>Ибо как следует из поступающей информации - их сторона всегда готова, и только это делать, КОНСУЛЬТИРОВАТЬ. </p>
<p></p>
0
ugor
ugor
11.01.2022 15:23
<p>Наивные.....</p>
0
sergg65
sergg65
11.01.2022 19:04
<p>Б.Е.С.,</p>
<p>Гениально . Учитывая глобальное расширение границ , все дружно идем работать в таможню .</p>
<p>Лично я выбираю вариант на удаленке </p>
0

Материалы по теме

Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина
Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора