11 января. О чем пишут газеты

📰 Качество приема в вузы в 2021 году снизилось — средний проходной балл на бюджетные места сократился на 0,5 по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» со ссылкой на результаты мониторинга НИУ «ВШЭ», который проводился при поддержке Минобрнауки. Эксперты в области образования связывают тенденцию с особенностями второго года пандемии: дети уже не сидели на жестком локдауне один на один с учебниками, а учителя стали менее снисходительными к «жертвам удаленки». Повлияло на снижение проходного балла и увеличение числа бюджетных мест, при этом «средний чек» за первый курс вырос на 10%.

📰 Ни одна из стран не ужесточила правила въезда для российских путешественников, хотя с появлением штамма «омикрон» пандемия снова набрала силу, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов туристической отрасли. Наоборот, заметна тенденция к ослаблению ограничений — с 9 января россиянам, привитым «Спутником V», стало проще попасть в Израиль (кроме сертификата о прививке «Спутником» требуется тест ПЦР, сделанный за 72 часа до поездки), а Европа может открыться уже весной, допускают специалисты. Вместе с тем с 1 февраля срок действия сертификатов о вакцинации для прибывающих в ЕС сократится до девяти или семи месяцев.

📰 Этот год может в определенной степени стать для вкладчиков примерно тем же, чем стал 2015-й, когда ключевая ставка ЦБ поднялась до 17%, рассказал «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По словам эксперта, с учетом роста ставки в прошлом году и первого и второго раундов повышения в 2022 году, найти предложение по вкладу с годовой ставкой минимум в 8% проблемой не будет. При этом, отмечает Коган, ипотечные кредиты спокойно пробьют 11% годовых и могут дойти до 12—13%. Довольно прилично подорожают и автокредиты с потребительскими займами, заключил он.



📰 Стоимость продовольствия в прошлом году в среднем выросла на 28,1%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Прирост оказался самым значительным за последние годы — повышение цен затронуло все основные группы сельхозпродукции, а не только зерно и масло. Продовольственная инфляция в РФ, видимо, значимо ниже мировой, ее роль в формировании инфляционных ожиданий выше. В ФАО предупреждают, что с учетом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в этом году.



📰 Доходность долгосрочных ОФЗ (десяти- и двадцатилетних) вновь выросла до 8,5% годовых, вернувшись к значениям середины декабря 2021 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Reuters. Рост доходности уже в 2022 году составил 9—15 базисных пунктов. Ставки растут и за рубежом, в том числе в США и Европе, причем еще быстрее, чем в России. Инвесторы распродают долговые бумаги на фоне ожиданий сильного ужесточения монетарной политики ФРС. Аналогичных шагов на рынке ждут и от Банка России, поэтому аналитики прогнозируют рост ставок еще на 50—100 б. п.

📰 В новогодние каникулы профучастники разработали свои предложения к законопроекту ЦБ о существенном ограничении предложения сложных финансовых продуктов розничным инвесторам, пишет «Коммерсант». Это правило должно распространиться на облигации с низким рейтингом, акции не из высших котировальных списков, иностранные ценные бумаги не из индексов, утвержденных ЦБ, маржинальную торговлю, операции РЕПО, срочный биржевой рынок. Брокеры просят сократить список таких инструментов из-за нецелесообразности ограничения их продажи при условии введения раньше срока тестирования розничных инвесторов и права ЦБ ограничивать продажи отдельных продуктов в случае серьезных нарушений.