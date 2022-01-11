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ЦБ оштрафовал «Ингосстрах»

11.01.2022 09:49
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ингосстрах

Центробанк привлек к административной ответственности страховую компанию «Ингосстрах». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановление вынесено 10 января на основании статьи 15.34.1 КоАП, то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования».

Постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу.

Штраф в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

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