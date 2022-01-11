Все новости

ВТБ выдал первую ипотеку на приобретение квартиры с торгов

11.01.2022 10:43
3 461
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ совместно с цифровой платформой «V-Лот» (входит в группу ВТБ) провели первую сделку по специальной программе кредитования покупки жилья с торгов. Продавцом объекта выступил Департамент городского имущества Москвы. Итоговая стоимость квартиры составила 15,8 млн рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как пояснили в банке, приобретение жилья с торгов в ипотеку имеет ряд отличий от стандартной процедуры участия. До начала аукциона потенциальный покупатель получает одобрение на оформление кредита. В случае победы на торгах утвержденная сумма перечисляется банком напрямую торговой площадке. Из личных средств клиент вносит залог, который впоследствии засчитывается в первоначальный взнос по ипотеке.

В рамках специальной программы, которую ВТБ реализует в тестовом режиме с осени 2021 года, клиенты могут оформить кредит на жилье с торгов на срок до 30 лет. Максимально возможная сумма ипотечного кредита при покупке с имущественных торгов — 60 млн рублей.

«Повышение доступности жилья для населения — стратегическое направление нашей работы. Новый продукт ВТБ открывает рынок имущественных торгов для массового покупателя и предоставляет возможность не просто приобретать жилье с дисконтом 20—30%, а делать это за счет ипотечных средств – даже если объект находится не на балансе банка, а другого юридического лица», — отметила руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова.

Подать заявку на ипотеку и сопровождение участия в торгах можно через агента «V-Лот». «Мы успешно заключили первую сделку, в которой 80% стоимости лота составили кредитные средства, и готовы переносить этот опыт на массовый рынок. Специалисты «V-Лот» сопровождают клиента на всех этапах сделки: от сбора документов и подачи заявки на ипотеку до оформления права собственности на приобретенный объект. Таким образом мы способствуем упрощению процедуры покупки имущества с торгов», — прокомментировал руководитель цифровой платформы «V-Лот» Сергей Пигалев.

В дальнейшем, говорится в релизе, процесс станет значительно проще благодаря запуску личного кабинета пользователя. В нем будет представлен расширенный функционал, быстрый и безопасный обмен документами, онлайн-подписание договора купли-продажи и прочее.

#}
Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
#}

Горячая линия

Логотип "ВТБ" Ольга Мамедова

Ольга Мамедова

руководитель Департамента по работе с обращениями клиентов -...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Опрос: треть россиян хотят купить недвижимость в этом году
Исследование: продажи жилья падают, но новостройки в городах-миллионниках продолжают дорожать
​«Сбер» назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»
СберБанк повысил ставки по ипотеке