Все новости

Депутаты предложили распространить режим НДД для нефтегазовой отрасли еще на 27 участков

11.01.2022 11:43
1 037
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Ведомости

Режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса, уточняя, что документ подготовлен депутатами Госдумы Павлом Завальным и Ольгой Ануфриевой.

Законопроект направлен не на предоставление новых льгот для разработки месторождений, и так прибыльных в действующей системе налогообложения, а на стимулирование добычи тех категорий запасов, которые стали нерентабельны и в этой связи не вовлечены в оборот, говорится в пояснительной записке к документу; по оценке Минфина, расширение периметра НДД приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд рублей в 2023—2027 годах при условии выполнения компаниями взятых на себя обязательств по увеличению добычи нефти, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

В конце прошлого года законопроект был направлен на рассмотрение в правительство, сообщила Ануфриева, добавив, что заключение Кабинета министров ожидается к середине января, после этого депутаты планируют внести документ в Госдуму; на данный момент экспертизу Минфина на перевод на НДД прошли заявки компаний по месторождениям с запасами в 80 млн тонн, из которых 72 млн тонн — по четвертой группе, уточнила депутат, отметив, что в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме их перечень может быть дополнен — в случае соответствия других участков критериям ведомства.

Месторождения третьей группы можно будет перевести на НДД с 2023 года, а четвертой, поскольку речь идет о новых, неосвоенных участках, — с 2022 года, следует из пояснительной записки.

Представители Минфина и Минэнерго сообщили, что концептуально поддерживают законопроект: за счет дополнительной добычи (по сравнению с проектным уровнем) в перспективе пяти лет выпадающие доходы не ожидаются, уточнили в Министерстве финансов.

Закон отменяет с 1 января 2021 года налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

 30.09.2020 14:00

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина
Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора