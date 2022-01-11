Депутаты предложили распространить режим НДД для нефтегазовой отрасли еще на 27 участков

Режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Коми, пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса, уточняя, что документ подготовлен депутатами Госдумы Павлом Завальным и Ольгой Ануфриевой.

Законопроект направлен не на предоставление новых льгот для разработки месторождений, и так прибыльных в действующей системе налогообложения, а на стимулирование добычи тех категорий запасов, которые стали нерентабельны и в этой связи не вовлечены в оборот, говорится в пояснительной записке к документу; по оценке Минфина, расширение периметра НДД приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд рублей в 2023—2027 годах при условии выполнения компаниями взятых на себя обязательств по увеличению добычи нефти, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

В конце прошлого года законопроект был направлен на рассмотрение в правительство, сообщила Ануфриева, добавив, что заключение Кабинета министров ожидается к середине января, после этого депутаты планируют внести документ в Госдуму; на данный момент экспертизу Минфина на перевод на НДД прошли заявки компаний по месторождениям с запасами в 80 млн тонн, из которых 72 млн тонн — по четвертой группе, уточнила депутат, отметив, что в ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме их перечень может быть дополнен — в случае соответствия других участков критериям ведомства.

Месторождения третьей группы можно будет перевести на НДД с 2023 года, а четвертой, поскольку речь идет о новых, неосвоенных участках, — с 2022 года, следует из пояснительной записки.

Представители Минфина и Минэнерго сообщили, что концептуально поддерживают законопроект: за счет дополнительной добычи (по сравнению с проектным уровнем) в перспективе пяти лет выпадающие доходы не ожидаются, уточнили в Министерстве финансов.