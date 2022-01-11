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​«Сбер» запустил сервис задатка при покупке недвижимости

11.01.2022 11:51
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Клиенты сервиса «ДомКлик» при покупке квартиры получили возможность внести задаток через приложение «СберБанк Онлайн». Как сообщила пресс-служба кредитной организации, услуга распространяется только на сделки вторичного рынка недвижимости и доступна как клиентам, так и партнерам сервиса «ДомКлик».

При поиске подходящего жилья в мобильном приложении «ДомКлик» или на мобильной версии сайта клиент может перейти в приложение «СберБанк Онлайн» через блок «Сделка» в карточке объявления и внести денежные средства, забронировав понравившуюся квартиру. Для этого покупателю нужно:

  • после переадресации в приложение «СберБанк Онлайн» зайти в раздел «СберСделки»;
  • заполнить шаблон «договора онлайн»;
  • направить его продавцу;
  • подписать согласованный документ с помощью электронной подписи;
  • дождаться, пока продавец поставит свою электронную подпись;
  • перевести задаток.

«Благодаря тому что весь процесс, включая заполнение и подписание договора, происходит онлайн, используются типовые формы договоров. Также это избавляет от необходимости хранить бумажные документы — договор всегда будет доступен в мобильном приложении, его можно скачать в любой момент. Договор, заключенный онлайн и подписанный электронной подписью, имеет полную юридическую силу (согласно ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ), а участники сделки проверяются банком на соответствие условиям сервиса», — говорится в релизе.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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