Эксперты рассказали о способах обхода мошенников при покупках в Интернете

При совершении покупок в Интернете велик риск попасть в руки мошенников и остаться без товара или услуги, пишут «Известия» со ссылкой на юристов.

По словам юриста Московского общества защиты потребителей Антона Надзвецкого, подобные случаи, к сожалению, — далеко не редкость. «Например, часто создается фирма-однодневка, которая, как правило, регистрируется на каких-то подставных лиц, и с помощью интернет-сайта с красивой рекламой (и часто с изделиями ниже рыночной стоимости) мошенники начинают «продавать» различные товары. Люди заказывают, оплачивают, через какое-то время деньги выводятся, но сделанные заказы они не получают», — отметил он.

Надзвецкий подчеркнул, что то же самое может быть и с каким-нибудь подставным ИП: просто покупаются документы на некоего индивидуального предпринимателя, которым может быть человек без определенного места жительства, затем принимаются заказы, и мошенники, которые контролируют счета, эти деньги выводят, а товары людям, естественно, не приходят. «Такие схемы, как правило, существуют недолго, а потом эти лица просто исчезают с деньгами и вновь открывают такие «интернет-магазины», — сказал юрист, уточнив, что перед совершением покупок для начала необходимо проверить саму фирму или ИП.

«Во-первых, на сайте, на котором продаются товары, должно быть наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. И можно прямо в Интернете проверить по информационным базам, как долго существует это юридическое лицо, есть ли против него судебные иски и исполнительные производства. То есть если эта фирма была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, то следует быть повнимательнее. Естественно, надо не забывать смотреть и отзывы — это самый легкий способ, так как люди, уже попавшие на удочку мошенников, как правило, успевают отписаться на каких-нибудь отзовиках и выразить свое возмущение по поводу долгих сроков поставки или каких-то иных подозрительных моментов», — отметил юрист.

Кроме того, перед покупкой чего-либо онлайн вы должны удостовериться в том, что помимо Интернета у вас есть еще и дополнительные ресурсы для того, чтобы взаимодействовать с этим продавцом, добавил ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов. По его словам, необходимо помнить о двух важных критериях: как давно организация существует и как далеко она находится. Например, можно запросить информацию об ИНН компании через диалоговое окно с продавцом, через сайт налоговой службы зайти в раздел «проверить контрагента» и узнать, как давно эта организация работает и как давно она зарегистрирована.

«Также можно поискать их бухгалтерскую отчетность и посмотреть, насколько объективно экономически действует организация, — говорит эксперт. — Если мы видим, что компания была зарегистрирована буквально недавно и сама регистрация где-то очень далеко от вас, то нужно понимать, что даже если компания действующая, то в случае каких-то вопросов отдаленность от города, в котором вы проживаете, создаст для вас дополнительные неудобства. Помимо судебных разбирательств предъявлять требования по взысканию денежных средств придется по месту нахождения организации — это чревато, тем более если это отдаленные уголки страны».

Фролов согласился, что самый простой и действенный способ — это читать отзывы.