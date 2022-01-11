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Эксперты рассказали о способах обхода мошенников при покупках в Интернете

11.01.2022 11:59
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Источник
Известия

При совершении покупок в Интернете велик риск попасть в руки мошенников и остаться без товара или услуги, пишут «Известия» со ссылкой на юристов.

По словам юриста Московского общества защиты потребителей Антона Надзвецкого, подобные случаи, к сожалению, — далеко не редкость. «Например, часто создается фирма-однодневка, которая, как правило, регистрируется на каких-то подставных лиц, и с помощью интернет-сайта с красивой рекламой (и часто с изделиями ниже рыночной стоимости) мошенники начинают «продавать» различные товары. Люди заказывают, оплачивают, через какое-то время деньги выводятся, но сделанные заказы они не получают», — отметил он.

Надзвецкий подчеркнул, что то же самое может быть и с каким-нибудь подставным ИП: просто покупаются документы на некоего индивидуального предпринимателя, которым может быть человек без определенного места жительства, затем принимаются заказы, и мошенники, которые контролируют счета, эти деньги выводят, а товары людям, естественно, не приходят. «Такие схемы, как правило, существуют недолго, а потом эти лица просто исчезают с деньгами и вновь открывают такие «интернет-магазины», — сказал юрист, уточнив, что перед совершением покупок для начала необходимо проверить саму фирму или ИП.

«Во-первых, на сайте, на котором продаются товары, должно быть наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. И можно прямо в Интернете проверить по информационным базам, как долго существует это юридическое лицо, есть ли против него судебные иски и исполнительные производства. То есть если эта фирма была зарегистрирована всего несколько месяцев назад, то следует быть повнимательнее. Естественно, надо не забывать смотреть и отзывы — это самый легкий способ, так как люди, уже попавшие на удочку мошенников, как правило, успевают отписаться на каких-нибудь отзовиках и выразить свое возмущение по поводу долгих сроков поставки или каких-то иных подозрительных моментов», — отметил юрист.

30.12.2021 08:30

Кроме того, перед покупкой чего-либо онлайн вы должны удостовериться в том, что помимо Интернета у вас есть еще и дополнительные ресурсы для того, чтобы взаимодействовать с этим продавцом, добавил ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов. По его словам, необходимо помнить о двух важных критериях: как давно организация существует и как далеко она находится. Например, можно запросить информацию об ИНН компании через диалоговое окно с продавцом, через сайт налоговой службы зайти в раздел «проверить контрагента» и узнать, как давно эта организация работает и как давно она зарегистрирована.

«Также можно поискать их бухгалтерскую отчетность и посмотреть, насколько объективно экономически действует организация, — говорит эксперт. — Если мы видим, что компания была зарегистрирована буквально недавно и сама регистрация где-то очень далеко от вас, то нужно понимать, что даже если компания действующая, то в случае каких-то вопросов отдаленность от города, в котором вы проживаете, создаст для вас дополнительные неудобства. Помимо судебных разбирательств предъявлять требования по взысканию денежных средств придется по месту нахождения организации — это чревато, тем более если это отдаленные уголки страны».

Фролов согласился, что самый простой и действенный способ — это читать отзывы.

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Комментарии

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pantera888
11.01.2022 12:26
<p>Мошенников сейчас действительно много развелось. Но в полиции их искать некому, т.к. суммы в основном незначительные (менее 5тр), и если у оперуполномоченного дел посерьезнее гора, то ему к сожалению не до мелких мошенников, орудующих на просторах интернета, вотсапа, авито и тд.(((</p>
<p></p>
1
sergg65
sergg65
11.01.2022 15:27
<p>pantera888,</p>
<p>А автосалоны разве не так работают ? </p>
0
georgy1974
georgy1974
11.01.2022 15:46
<p>pantera888, Оперуполномоченные такими делами не занимаются в принципе. Правда, они не занимаются и многим другим, что входит в круг их должностных обязанностей, но это отдельная тема. Подобными преступлениями у нас должны заниматься: управление К МВД РФ, Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Справедливости ради, толку от всех них немногим больше, чем от оперуполномоченных. </p>
2
SL/TP
11.01.2022 19:55
<p>georgy1974, при этом в ютуб есть ролики, где, например, реальный подросток-сирота стащил в магазине коробку шоколадок и сел за это в колонию. А там и тысячи убытка не было для магазина. Но им же занялись правоохранители и биографию ему испортили на всю оставшуюся жизнь. Где справедливость, я спрашиваю? </p>
1
georgy1974
georgy1974
12.01.2022 00:15
<p>SL/TP, Не смотрел. Ну, кражами в магазинах должна заниматься как раз местная полиция. Конечно, ничем таким она не занимается, но если охрана магазина передаст им воришку, иногда и им приходится заниматься. Если воришка не сумел откупиться от охраны магазина, потом не сумел откупиться от полицейских, шансов быть привлеченным к уголовной ответственности у него все равно немного. Дело в том, что уголовная ответственность наступает лишь при сумме похищенного свыше 2500 рублей, для рядовой кражи в магазине это в большинстве случаев многовато. Несовершеннолетних у нас вообще стараются не сажать, в воспитательных колониях для несовершеннолетних по всей стране сегодня содержится не более 900 человек, нужно очень постараться, чтобы туда попасть. Даже за преступление средней тяжести, совершенное подростком до 16 лет впервые, у нас не сажают. За преступление небольшой тяжести, совершенное впервые любым несовершеннолетним, тоже не сажают. Если подросток-сирота присел типа за коробку конфет, за ним и до этого много чего было.</p>
0

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