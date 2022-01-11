МКБ повысил ставки по вкладам

Московский Кредитный Банк увеличил доходность всей линейки вкладов для физических лиц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка 10% годовых действует по вкладу «МКБ. Преимущество» на срок размещения средств 370 дней и в сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей. Открыть вклад могут зарегистрированные пользователи платформы «Финуслуги» Московской биржи.

По вкладу «МКБ. Практичный» максимальная ставка увеличена до 9,5% и сохраняется в течение первых 100 дней. Сумма вложений — от 50 тыс. до 20 млн рублей, а максимальный срок депозита составляет 300 дней. Выплата процентов происходит в конце срока. Дополнительно в течение первых 90 дней клиент может пополнить вклад.

Ставка по вкладу «Гранд+» для клиентов пенсионного возраста увеличена до 9% годовых. Она действует при оформлении депозита на 370 дней и при условии зачисления пенсионных выплат на счет, который открыт в банке. Минимальная сумма — от 1 тыс. рублей. Вклад можно открыть на срок 370, 540, 730 дней. Пополнение возможно в течение первых 90 дней. Выплаты процентов ежемесячно поступают на отдельный счет.

При открытии вклада «Мега Онлайн» на 12 месяцев действует ставка 8,25%. Клиент может разместить от 1 тыс. до 20 млн рублей. Депозит можно оформить на срок от трех до 36 месяцев, а в течение первых 185 дней возможно пополнение. Проценты по вкладу ежемесячно начисляются на отдельный счет.

По депозиту «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» максимальная ставка выросла до 7,5% годовых при размещении суммы от 1 тыс. рублей на 185 дней. В течение срока действия депозита клиент может изменить условия тарифного плана, добавить необходимые опции: пополнение, снятие или капитализация процентов.