Кремль надеется, что задача индексации пенсий по уровню инфляции скоро будет решена

Кремль рассчитывает, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция [президента РФ Владимира] Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — сказал Песков.

Как отмечал ранее российский президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. На ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля.