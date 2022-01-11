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Кремль надеется, что задача индексации пенсий по уровню инфляции скоро будет решена

11.01.2022 12:30
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11 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Кремль рассчитывает, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции будет решена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция [президента РФ Владимира] Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», — сказал Песков.

Как отмечал ранее российский президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. На ежегодной пресс-конференции он заявил, что правительство РФ должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, однако соответствующих решений пока не было принято.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля.

24.12.2021 08:28

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Комментарии

11
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Б.Е.С.
11.01.2022 13:22
<p>смешно читать про индексацию пенсию, когда поднимается в очередной раз вопрос о социальных картах для малоимущих - на фоне необоузданности цен внутри Страны.</p>
<p></p>
<p>всё и все грабят, а после спускают в туалет и выводят за границу на свое семейное благополучие. </p>
<p>даже когда это ведет к ущербу. ведь всегда есть те кому можно поплакаться и спустят деньги из бюджета для покрытия </p>
4
s.ivkin
11.01.2022 13:55
<p>Когда повышали пенсионный возраст-какие сладкие песни пели власти про опережающий инфляцию рост пенсий. А что на деле?</p>
11
DiegoVaskes
11.01.2022 14:42
<p>Подождите, разве в Конституцию не была внесена обязанность Государства не реже одного раза в год индексировать пенсии выше уровня инфляции? </p>
<p>И причём здесь вообще заявления Путина?</p>
<p>Обязаны проиндекировать! И тут абсолютно не важно, кто и что думает по этому вопросу, и у кого какая позиция.</p>
9
ugor
ugor
11.01.2022 14:56
<p>Тут видимо есть время на раскачку !!!))))</p>
4

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