Официальный курс доллара снизился на 30 копеек, евро — на 25

Банк России установил официальные курсы валют на 12 января.

Курс доллара опустился на 29,6 копейки, составив 74,8355 рубля (с 75,1315 рубля на 11 января). Курс евро снизился на 25,31 копейки до 84,8784 рубля (с 85,1315 рубля на 11 января).

На Московской бирже на 13:21 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 10 копеек, валюты стоят 74,88 рубля и 84,88 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 74,71—75 рублей за доллар и 84,75—85,09 рубля за евро.