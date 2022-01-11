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Индийские инвесторы смогут совершать операции на рынках Мосбиржи

11.01.2022 14:16
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Индийские инвесторы получили возможность совершать операции на рынках Московской биржи, сообщается в релизе Мосбиржи.

Отмечается, что доступ к торгам акциями, облигациями, валютными парами, фьючерсами и опционами индийским инвесторам обеспечивает SOVA Capital в статусе индивидуального участника клиринга Московской биржи в партнерстве с India INX Global Access (дочерняя компания Бомбейской фондовой биржи, Bombay Stock Exchange, BSE).

Доступ индийских инвесторов на глобальные рынки, согласно действующему регулированию, осуществляется через специализированную торговую площадку India International Exchange (India INX, дочерняя компания BSE) и платформу India INX Global Access.

По словам управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игоря Марича, это будет способствовать притоку новой ликвидности на рынки биржи, увеличению объемов клиентских операций и росту привлекательности российского биржевого рынка.

Управляющий директор и генеральный директор India INX Венкатарамани Баласубраманиам отметил, что такое сотрудничество позволит расширить доступ индийских инвесторов на международные рынки. «Это приведет к дальнейшему увеличению количества глобальных инструментов и привлечению большего числа участников на платформу India INX», — подчеркнул он.

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