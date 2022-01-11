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​Газпромбанк увеличил доходность по ряду вкладов

11.01.2022 15:45
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк 11 января повысил ставки по двум вкладам: «Копить» и «Управлять». Изменение составило 0,2—1 процентный пункт, сообщила пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Копить» с учетом капитализации можно получить доходность до 10% годовых при соблюдении ряда условий: открыть вклад в интернет-банке или мобильном приложении «Телекард 2.0» на 1 095 дней на сумму от 1,5 млн рублей, подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей. Чтобы получить 9,5% годовых с учетом капитализации на тех же условиях нужно тратить по карте от 15 тыс. рублей.

Без подключения программы лояльности «Процент+» ставки по вкладу «Копить» с капитализацией процентов составят от 6,74% до 9,01% годовых, без капитализации — от 6,7% до 8% годовых в зависимости от срока, суммы размещения и способа открытия вклада. Минимальная сумма вклада — 15 тыс. рублей при открытии в интернет-банке или «Телекард 2.0», 100 тыс. рублей — при оформлении в отделениях банка.

По вкладу «Управлять» клиент получает максимальную процентную ставку 6,91% годовых, если откроет его в интернет-банке или «Телекард 2.0» на 367 дней с неснижаемым остатком 1,5 млн рублей. Если тем же способом и на тот же срок оформить вклад с неснижаемым остатком 50 тыс. рублей, ставка составит 6,7% годовых, 500 тыс. рублей — 6,8% годовых. Все ставки приведены с учетом капитализации процентов.

Вклад «Управлять» предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Кроме того, неснижаемый остаток по нему клиент выбирает при заключении договора. Вклад можно открыть на 91, 181 или 367 дней. Минимальная сумма для открытия — 50 тыс. рублей.

В банке уточнили, что по программе лояльности «Процент+» имеется ряд ограничений и дополнительных условий, с которыми можно ознакомиться на сайте финучреждения.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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Комментарии

2
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Ехидна_1
11.01.2022 17:18
<p>"...открыть вклад в интернет-банке или мобильном приложении «Телекард 2.0» на 1 095 дней на сумму от 1,5 млн рублей, подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей".</p>
<p>Поди уже очереди из желающих выстроились...</p>
7
sergg65
sergg65
11.01.2022 17:55
<p>Вот есть какое то смутное ощущение , что Газпром в целом недолюбливают .</p>
<p>Казалось бы , почему ? Вроде все для людей ...</p>
2

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