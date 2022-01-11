Всемирный экономический форум оценил проблему климата как критическую угрозу в будущем

Кризис природных ресурсов и провал стратегии по борьбе с климатическими изменениями в мире являются основными критическими рисками в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе «Глобальные риски — 2022» швейцарской неправительственной организации «Всемирный экономический форум», передает ТАСС.

В документе приводятся результаты последнего исследования восприятия глобальных рисков, в соответствии с которыми в десятилетней перспективе особую важность имеют экологические риски, такие как утрата биоразнообразия, кризис природных ресурсов, а также провал действий по борьбе с изменением климата. Среди самых высоких рисков воздействия в обозримой перспективе первое место занимают инфекционные заболевания, в частности COVID-19, который угрожает свести на нет многолетний прогресс в сокращении бедности и неравенства и еще больше ослабить социальную сплоченность и глобальное сотрудничество. В группе нежелательных сценариев также были выделены факторы распространения оружия массового уничтожения, крах государств и международных институтов.

Результатом реализации долгосрочных рисков, согласно проведенному исследованию, могут являться социальные волнения, политическая раздробленность и геополитическая напряженность, что будет негативно сказываться на «эффективности ответов на другие ключевые угрозы следующего десятилетия».

В числе наиболее вероятных рисков, реализация которых возможна в течение ближайших двух — пяти лет, специалисты выделяют кризис занятости и средств к существованию, широко распространенное разочарование молодежи, цифровое неравенство, экономический застой, эрозию социальной сплоченности и террористические атаки. Согласно исследованию, мировое сообщество в значительной степени игнорирует риск «разочарования молодежи», который в краткосрочной перспективе станет серьезной угрозой для мира. Общественные победы, достигнутые упорным трудом, могут быть сведены на нет, если у нынешнего поколения не будет адекватных путей к будущим возможностям и если оно потеряет веру в сегодняшние экономические и политические институты, отмечают авторы доклада.



Председатель и основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявлял в декабре, что человечество способно «выйти из чрезвычайной ситуации». Глава ВЭФ считает, что человечество вынесет из пандемии урок, который он определил как «сопротивление», пояснив, что имеется в виду сопротивление в сфере медицины, в обеспечении снабжения, а также «личное сопротивление каждого».