В ВОЗ заявили о риске заражения половины Европы «омикроном» за два месяца

Более половины населения Европы в ближайшие полтора — два месяца заразятся новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ссылаясь на данные американского Института показателей здоровья и их оценки. Видео, где он отвечает на вопросы журналистов, опубликовано в Twitter европейского подразделения организации, передает РБК.

«Институт показателей здоровья и их оценки прогнозирует, что более 50% населения [Европейского] региона будут инфицированы «омикроном» в ближайшие шесть — восемь недель», — заявил Клюге.

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что «омикрон» обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

В то же время, по его словам, все одобренные ВОЗ вакцины дают надежную защиту от тяжелого течения заболевания и смерти.

«Для стран, пока не затронутых омикрон-штаммом, есть последняя возможность спланировать свои действия. «Омикрон» движется быстрее и распространяется шире, чем любой вариант SARS-CoV-2, который мы видели ранее», — сказал он.

Клюге призвал эти страны ввести обязательное использование качественных масок в закрытых помещениях и обеспечить ими все группы риска, а также создать все необходимые условия для скорейшей вакцинации всех граждан как базовыми дозами, так и бустерными. Также, по его словам, необходимо акцентировать внимание людей на том, что важно как можно скорее уходить на изоляцию при первых признаках заболевания.

«Мой ключевой посыл: каждый человек должен делать все, чтобы минимизировать возможность заражения», — сказал Клюге.



Случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в России еще в декабре прошлого года. Их число превысило сотню к 30 декабря, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди приехавшие, люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Минздрава России Михаил Мурашко 6 января сообщил, что теперь не все случаи «омикрона» в стране завозные. «В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал министр. Роспотребнадзор ранее сообщал, что несколько случаев «омикрона» зарегистрированы в Пермском крае и Нижегородской области.

Подъема заболеваемости «омикроном» в России нужно ожидать в конце января — начале февраля, считает замглавы Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, летальность среди инфицированных «омикроном» в 4—17 раз ниже, чем среди заразившихся другими штаммами коронавируса.



Институт показателей здоровья и их оценки был запущен в июне 2007 года на основе гранта в размере 105 млн долларов, выданного на эту цель из фонда Билла и Мелинды Гейтс.