Обзор рынков от Банки.ру: внешний фон поддержал российские активы

Во вторник российский рынок предпринял попытку возобновления восходящей динамики, чему способствовало улучшение внешней конъюнктуры.

Поддержку нашим акциям оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил 1,5%, вновь поднявшись выше 82 долларов за баррель. Также покупкам способствовала динамика западных фондовых площадок. Так, к вечеру в Европе основные индексы росли в пределах 1%, а в США после первых минут торгов Dow Jones и S&P 500 потеряли менее 0,1%.

На таком фоне к 17:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, поднявшись в район 3 793 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ЛСР и «Акрона», прибавившие в цене 7,8% и 4,9% соответственно. Хуже рынка торговались «Детский мир» и Petropavlovsk, потерявшие порядка 1,5%.

Отметим, что индекс Мосбиржи со старта основной сессии смог перейти к восстановлению и отыграть потери понедельника. В дальнейшем, на улучшении внешнего фона, преобладание покупок сохранилось, что позволило нашему рынку продолжить восходящую динамику. В результате он вплотную подошел к отметке 3 800 пунктов, однако сил на ее преодоление не хватило.

При этом вполне возможно, что завтра день начнется с преобладания продаж. В преддверии публикации данных по инфляции в США часть игроков может сократить объем акций в портфелях для снижения рисков. В случае сохранения высокой инфляции инвесторы могут пересмотреть прогнозы по динамике ставки Федеральной резервной системы США в сторону более активного ужесточения денежно-кредитной политики, что будет способствовать распродажам в рисковых активах.

В валютной секции Московской биржи рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к 17:30 мск курс доллара снизился на 0,1%, торгуясь чуть ниже 75 рублей, евро потерял 0,2%, отступив до 84,8 рубля. Основной поддержкой для национальной валюты выступил рост цен на нефть, способствовавший покупкам в рубле. Также умеренно позитивной для рубля стала динамика валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль ушла ниже 75 рублей. В случае закрепления под данным уровнем можно ожидать дальнейшего снижения курса американской валюты и отступления в нижнюю часть диапазона 73—75 рублей, чему способствуют фундаментальные факторы.