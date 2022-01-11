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ВБ ожидает замедления роста мировой экономики до 2023 года после подъема в 2021 году

11.01.2022 21:40
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ТАСС

Темпы роста мировой экономики после подъема в прошлом году будут замедляться до конца 2023 года на фоне пандемии, ускорения инфляции и высокого уровня задолженности. Такие прогнозы содержатся в январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», передает ТАСС.

«После интенсивного подъема в 2021 году мировая экономика вступает в период явного замедления на фоне новых угроз распространения очередных штаммов COVID-19, а также роста инфляции, задолженности и неравенства в доходах, что может поставить под удар восстановление в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — считают авторы доклада.

По их прогнозам, темпы роста мировой экономики будут существенно замедляться — с 5,5% в 2021 году до 4,1% в 2022 году и 3,2% в 2023 году.

«Стремительное распространение омикрон-штамма свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе негативное воздействие пандемии на экономическую активность, по всей вероятности, не прекратится. Кроме того, заметное замедление темпов роста экономики крупнейших стран, в том числе Соединенных Штатов и Китая, негативно повлияет на внешний спрос в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — подчеркнули в ВБ.

«Мировая экономика столкнулась одновременно с проблемами COVID-19, инфляции и политической неопределенности, а правительства в своих расходах и денежно-кредитной политике вынуждены действовать в практически новых, ранее не встречавшихся обстоятельствах. Рост неравенства и проблемы в области безопасности особенно болезненны для развивающихся стран, — отметил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. — Для того чтобы все больше стран вступало на путь благотворного экономического роста, необходимы согласованные усилия всего международного сообщества и широкий комплекс мер национальной политики».

Специалисты указывают на увеличение расхождения в темпах экономического роста между развитыми странами с одной стороны и странами с формирующимся рынком и развивающимися странами — с другой. Ожидается, что темпы роста в экономически развитых странах снизятся с 5% в 2021 году до 3,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, как прогнозирует ВБ, темпы экономического роста снизятся с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году. «К 2023 году во всех развитых странах объемы производства восстановятся полностью, тогда как в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они будут на 4% ниже уровня, на котором они находились до пандемии», — говорится в докладе.

Рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем — до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», передает ТАСС.

 11.01.2022 20:39

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