Убытки от таяния вечной мерзлоты в России оценили в 422 млрд рублей

Климатологи выяснили, что в ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит экономику России как минимум 422 млрд рублей. Это связано с ростом расходов на инфраструктуру и ликвидацию последствий различных техногенных аварий. Выводы исследователей опубликовал научный журнал Nature Reviews Earth & Environment, передает ТАСС.

«Российская Арктика отличается от других регионов высоким уровнем урбанизации и индустриализации. Поэтому деградация вечной мерзлоты особенно сильно затронет инфраструктуру российского Заполярья, из-за чего стоимость ее поддержания вырастет до отметки 422 млрд рублей при текущем уровне застройки, а дальнейшее развитие дорожной и трубопроводной сети повысит этот показатель до 865 млрд рублей», — пишут исследователи.

Как предполагают ученые, быстрое потепление Арктики в результате глобальных климатических изменений приведет к резкому сокращению площади вечной мерзлоты, возникшей в почве северных регионов Евразии и Северной Америки во времена последнего оледенения. Климатологи считают, что около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия.

С одной стороны, это может привести к попаданию в атмосферу огромного количества метана и углекислого газа, а с другой — дестабилизировать почвы, на которых построены многие российские и зарубежные города и менее крупные поселения. Эти процессы, по недавним оценкам ученых, затронут свыше 70% ныне существующей инфраструктуры в российской Арктике.

Климатологи под руководством профессора Университета Оулу (Финляндия) Яна Йорта получили первые детальные оценки экономического ущерба, связанного с таянием вечной мерзлоты в России, на Аляске, а также в других регионах Арктики и в горной местности. Для этого ученые объединили данные, собранные ими в последние десять лет в ходе наблюдений за таянием вечной мерзлоты в этих уголках Земли.

Эти расчеты показали, что таяние вечной мерзлоты принесет существенные убытки для мировой экономики. Однако этот процесс затронет различные регионы Земли крайне неравномерно. В частности, он уже сейчас крайне негативно влияет на стабильность более чем половины жилых домов и промышленных построек во всех крупных российских городах Арктики и ставит под угрозу существование 30—50% дорог на Тибетском нагорье.

С другой стороны, Альпы и некоторые регионы Гренландии и Шпицбергена понесут минимальные потери, связанные с таянием вечной мерзлоты. В общей сложности к середине текущего столетия дестабилизация промерзлых почв лишит мировую экономику примерно 15,5—35 млрд долларов, причем около трети или половины этих потерь, от 7 млрд до 15 млрд долларов, придется на Россию в зависимости от того, как в дальнейшем будут развиваться события. Существенные, но менее значимые потери затронут инфраструктуру Аляски (от 1,5 млрд до 6 млрд долларов).



Поэтому ученые предлагают уже сейчас приступить к разработке и внедрению технологий, которые замедлят или остановят таяние вечной мерзлоты в окрестностях крупных городов и ключевых инфраструктурных объектов. В частности, Йорт и его коллеги предлагают установить в Арктике воздушные конвекторы, термосифоны и прочие системы, ускоряющие вывод тепла из грунта, что резко замедлит дальнейшую деградацию вечной мерзлоты в ближнесрочной перспективе.