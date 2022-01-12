Все новости

Рубль немного укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

12.01.2022 08:08
958
Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляется к доллару и евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,4275 рубля, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 84,6375 рубля (минус 3,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,39—74,515 рубля за доллар и 84,605—84,79 рубля за евро.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Индекс Мосбиржи на 8:07 мск прибавляет 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 789,36 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+357.22%
Купить
+321.14%
Купить
+227.26%
Купить
+187.80%
Купить
+161.32%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»