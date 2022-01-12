Рубль немного укрепляется, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и евро на утренних торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,4275 рубля, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 84,6375 рубля (минус 3,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,39—74,515 рубля за доллар и 84,605—84,79 рубля за евро.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Индекс Мосбиржи на 8:07 мск прибавляет 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 789,36 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.