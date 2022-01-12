​Глава ТПП РФ предложил донастроить правила контроля за бизнесом в рамках «гильотины»

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил точечно донастроить правила контроля за бизнесом в рамках реализации «регуляторной гильотины».



«Помимо отмены устаревших обязательных требований «гильотина» позволяет обеспечить, чтобы новые избыточные обязательные требования для бизнеса не появлялись в будущем. Представители системы ТПП РФ активно работают в соответствующих 42 рабочих группах по различным направлениям предпринимательской деятельности. За этот период палата высказала замечания и предложения по более чем 50 проектам нормативных актов, многие из которых были учтены. Вместе с тем в процессе проводимого мониторинга палата сформулировала возможные предложения по дополнительной настройке правил контроля за бизнесом», — сказал он ТАСС в среду.

Так, сейчас инспектор не вправе проводить контрольные мероприятия и совершать контрольные действия, не предусмотренные решением контрольного органа. Однако, по словам Катырина, данное положение не учитывает случаи, когда инспектор при проведении проверки по жалобе гражданина может проверить всю деятельность предпринимателя, в том числе оценивать соблюдение требований, не относящихся к жалобе. Как следствие, такие проверки могут существенно осложнить деятельность всего предприятия, отметил глава ТПП.



«Палата предлагает установить, что инспектор не вправе оценивать соблюдение контролируемыми лицами требований, если это прямо не является предметом проводимого мероприятия. Например, в случае, когда инспектор пришел... проверять склад, то он не вправе осматривать все помещение, включая кухни, рабочие места и так далее», — пояснил собеседник агентства.

Также действующие правила, как напомнил глава палаты, запрещают инспектору требовать от контролируемого лица представления письменных объяснений и документов ранее начала проведения проверки, однако не предусматривают аналогичного запрета в отношении иных контрольных действий (осмотр, досмотр, допрос, инструментальное обследование и так далее). «Палата предлагает установить, что инспектор не вправе осуществлять любые контрольные действия ранее даты начала проведения проверки на предприятии. В период предстоящей весенней сессии Госдумы эти предложения палаты по поправкам можно было бы обсудить», — отметил Катырин.

Помимо этого, в Государственную думу был внесен законопроект, который возлагает на предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности (преимущественно в сфере производства), сообщать контролерам о прекращении таких видов деятельности. Однако «разработчики законопроекта, вероятно, могли не принять во внимание, что информация о прекращении деятельности предпринимателей уже имеется у регистрирующих органов», заметил Катырин. В этой связи из законопроекта «целесообразно исключить положения, которые обязывают предпринимателей предоставлять сведения о прекращении своей деятельности контролерам с одновременным возложением такой обязанности на регистрирующие органы в рамках межведомственного взаимодействия», добавил он.

«Предлагаемые изменения положительным образом скажутся на дополнительном обеспечении прав и интересов бизнеса при проведении контрольных и иных мероприятий», — резюмировал глава ТПП РФ.