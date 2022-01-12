Мау не исключил возврата инфляции в России в рамки 4% после 2022 года

Банк России сможет вернуть инфляцию в рамки 4% после 2022 года, но конкретные сроки зависят от внешних факторов. Об этом в интервью ТАСС заявил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау.

«Несомненно, да [ЦБ удастся вернуть инфляцию на уровень 4%]. Другое дело, что всегда возникает вопрос: когда? Можно ли это сделать за полгода — скорее, нет. Точнее, технически можно почти что угодно, но это может просто остановить экономику. Потому что мы знаем, что как высокая инфляция, так и нулевая очень опасны для экономического роста. То есть нормальный экономический рост требует такой разумной инфляции между 2% и 4% в долгосрочном периоде», — сказал Мау.

Ректор РАНХиГС пояснил, что сегодня рост инфляции, в отличие от предыдущих лет, обусловлен внешними факторами, поэтому возвращение показателя к целевому показателю требует сбалансированных решений.

«Ситуация очень сильно зависит сейчас от внешних факторов. Вот если в девяностые, в нулевые годы инфляция была в значительной мере фактором внутренней экономической политики, готовности контролировать денежную массу, действовать монетарными методами, то сейчас технически подавить можно. Но если у вас идет огромное инфляционное давление из внешнего мира, то не стоит останавливать инфляцию ценой резкого торможения экономики и роста безработицы. Все-таки это всегда баланс. И в этом смысле некоторое повышение инфляции при высокой занятости лучше, чем остановка инфляции при росте безработицы», — сказал собеседник ТАСС.

При этом Мау отметил, что с точки зрения адаптации экономики ситуация в России лучше, чем в других странах.

«Инфляция, действительно, в два раза выросла. Но, опять же, если ссылаться на опыт Соединенных Штатов, например, то там она выросла в три раза по сравнению с целевой. Если при целевой 2% инфляции превышает 6% (США), а при целевой 4% вырастает до 8% (Россия), то с точки зрения адаптации экономики это разные истории», — пояснил ректор РАНХиГС.