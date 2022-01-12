12 января. О чем пишут газеты

📰 Российские авиадиспетчеры сообщили о возможных массовых сокращениях в отрасли, пишут «Известия» со ссылкой на профильный профсоюз (ФПАД). Так, увольнения грозят 800 работникам «Госкорпорации по организации воздушного движения», которая из-за пандемии потеряла 60% доходов и сейчас терпит убытки, говорится в письме главы ФПАД Сергея Ковалева президенту РФ. Летом, по данным Ковалева, на предприятии урезали фонд оплаты труда, а к концу года приняли программу оптимизации численности работников. Увольнения диспетчеров могут сказаться на качестве услуг госкорпорации и безопасности полетов, считают представители профсоюза.

📰 В этом году россиян ждет новый налог — с дохода по банковским вкладам, полученного в предыдущем году. Налог в размере 13% с дохода по депозитам будет взиматься как с рублевых вкладов, так и с тех, которые хранятся в иностранной валюте. Его придется уплачивать и пенсионерам. Значение будут иметь процентный доход и величина ключевой ставки ЦБ. Как рассчитают налог и есть ли способы избежать уплаты, пишут «Известия», уточняя, что при этом большинство вкладчиков нововведения не затронут.

📰 Большинство инвесторов (около 70%) ожидают, что цены на нефть в ближайшие годы останутся на высоком уровне, выше 60 долларов за баррель, а нефтегазовые компании будут генерировать высокий акционерный доход, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование BCG по результатам опроса среди 250 институциональных инвесторов, работающих с нефтегазовой отраслью. Это значительно выше, чем в прошлогоднем опросе, когда большинство инвесторов прогнозировали цену на нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. При этом почти две трети опрошенных ожидают, что пик спроса на нефть будет пройден к 2030 году.

📰 За время новогодних и рождественских праздников курс рубля к доллару упал до девятимесячного минимума из-за событий в Казахстане, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он добавил, что по ранним сигналам, получаемым в последние дни, можно надеяться на восстановление рубля к уровням на начало года уже до конца этой недели: 74 за доллар и 84 за евро. Более отдаленные цели сокращения геополитической премии — это уровни вблизи 69 за доллар и 81 за евро, которых рубль может достичь еще до конца I квартала, заключил аналитик.

📰 Намерения Минсельхоза снизить объем субсидирования процентной ставки по льготным кредитам для АПК с 80—100% до 70% взволновали участников рынка, пишет «Коммерсант». Также предлагается повысить предельную ставку для льготных кредитов с 5% до 7%. Меры касаются договоров, заключенных с 2017 года. Несколько отраслевых объединений предупредили главу ведомства Дмитрия Патрушева, что мера грозит остановкой инвестиционных проектов, сокращением производства и повышением цен. В Минсельхозе заявили, что поступившие обращения находятся на рассмотрении, а проект постановления проходит общественное обсуждение.



📰 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022-го достигала 84,01 доллара за баррель в 4:06 мск, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные биржи ICE. Этой отметки она не превышала с 10 ноября 2021 года. К 4:17 стоимость снизилась до 83,8 доллара. Стоимость февральского фьючерса WTI к 4:00 превысила 80 долларов, к 4:20 она составляла 81,39 доллара за баррель. Ранее 11 января фьючерсы Brent дорожали на 3,04%, до 83,33 доллара. Кроме того, на фоне волнений в Казахстане также начали расти цены на уран.



📰 В январе ломбардам предстоит стать частью ГИИС ДМДК — Федеральной госсистемы учета драгметаллов и камней и изделий из них, пишет «Коммерсант», уточняя, что при этом ясности в том, как именно нужно учитывать ювелирные залоги, участники рынка так и не добились. Они готовы преодолевать сложности, если ГИИС позволит избежать анонсированного ранее создания публичных площадок по реализации залогов. Но пока таких обещаний регуляторы не дают. Исходя из ответов Минфина, курирующего данный вопрос, неочевидно, какие изделия заводить в систему.

