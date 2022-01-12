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ФАС: ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты

12.01.2022 09:55
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4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские ретейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы России согласились ограничить наценки на социально значимые продукты, говорится в сообщении ведомства.

«По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров», — отмечает ФАС.

В 2021 году ФАС России провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары.

В частности, ФАС рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%. Уточняется, что наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

В настоящее время ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.

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Комментарии

4
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ugor
ugor
12.01.2022 10:25
<p>Вместо трёх концов будут накидывать два?)</p>
1
Б.Е.С.
12.01.2022 10:40
<p>да там всю цепочку нужно трясти от производителя до торговой сети.</p>
<p></p>
<p>ну ограничит ритейл свои торговые амбиции, а платежи поставщику (закупочная цена и отпускная цена) в свободном плавании.</p>
<p></p>
<p>а если учесть, что цены РОЗНИЦЫ продолжают рости (как в сегменте АПК, так и вытовой химии) на фоне всяких льготных преференций из бюджета для секторов экономики - работу можно считать отрицательной.</p>
<p></p>
<p>тут же добавляем множители по направлению - внешние мировые закупочные цены, сокращение планов посева одних культур в угоду (попытке угадать тенденций роста цены по сегменту) других, игра в себестоимость (сокращение объемов производства ведет к удорожанию), отсутствие своих активов (складов для хранения) на территории Федеральных округов и наличие издержек по аренде.</p>
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0
MSN87
12.01.2022 13:43
<p>Ну ограничат они рост цен на самые дешевые продукты непойми какого состава - и тут же компенсируют это двойным повышением на всё остальное</p>
1
Asimon
12.01.2022 22:19
<p>По предложению ФАС России ретейлеры согласились)))</p>
<p>«Станиславский сказал бы: не верю!».</p>
0

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