ФАС: ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты

Российские ретейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы России согласились ограничить наценки на социально значимые продукты, говорится в сообщении ведомства.

«По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров», — отмечает ФАС.

В 2021 году ФАС России провела с крупнейшими торговыми сетями ряд совещаний. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное взятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары.



В частности, ФАС рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть «Бристоль» — 10—15%. Уточняется, что наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться.

В настоящее время ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения.