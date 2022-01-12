Компании и банки достигли рекордного привлечения на рынке публичного долга по итогам 2021 года

Для российского рынка долгового капитала 2021 год оказался самым успешным, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Cbonds, уточняя, что компании и банки привлекли более 3,23 трлн рублей, обновив рекорд 2020 года (3,19 трлн). Причем 480 млрд рублей из них — в декабре, что является третьим по величине результатом за всю его историю.

Отмечается, что больший объем средств эмитенты занимали в декабре 2020 года (1 трлн рублей) и декабре 2019-го (511 млрд). Но активность была высокой весь год: с конца лета эмитенты стабильно занимали свыше 300 млрд рублей в месяц.

Вместе с тем рост привлечения произошел на фоне снижения активности эмитентов из реального сектора. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, на долю облигаций нефинансовых эмитентов пришлось около 37%, тогда как годом ранее она составляла 62%.

Перераспределение происходило на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В 2021 году регулятор повысил ключевую ставку на 4,25 процентного пункта, до 8,5%. В результате стоимость заимствований для компаний реального сектора выросла с 7–9% годовых до 10–12% годовых. «Наиболее заметным был рост ставок и ответное снижение активности во втором полугодии. В этот период как по объему, так и по количеству выпусков на компании реального сектора приходилось всего около 20%», — отметил Ермак. При таких ставках некоторые проекты оказались нерентабельными, пояснили аналитики. «В ряде случаев компании предпочли отложить привлечение долга», — добавил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Компании из финансового сектора более гибки в вопросах управления процентными рисками, уверены эксперты. По оценкам Ермака, более половины объема пришлось на банковские облигации. Аналитик «ВТБ Капитал» Светлана Асланова отметила, что активный рост кредитного портфеля и ожидание роста процентных ставок стимулировали эмитентов зафиксировать стоимость фондирования на относительно низком уровне, а в случае выпуска субординированных облигаций — увеличить капитал для обеспечения дальнейшего роста кредитования. В 2021 году субординированные облигации размещали СберБанк, ВТБ, Газпромбанк и Экспобанк на сумму почти на 350 млрд рублей.

Значительную долю (около 24%) в общем объеме новых корпоративных облигаций занимают долговые бумаги финансовых госкорпораций — ВЭБ.РФ, «ДОМ.РФ». Кроме того, высокая активность отмечалась со стороны МФО и лизинговых компаний. «МФО зарабатывают на разнице привлеченных и размещенных средств, поэтому активно размещались для финансирования активного роста и развития бизнеса», — уточнил Васильев.

В связи с ожиданием роста ставок на долговом рынке в начале 2022 года в ближайший квартал активность реального сектора на рынке будет низкой, считают аналитики. «Занимать по текущим доходностям компаниям реального сектора невыгодно, сделки будут в основном только для рефинансирования. Возможен рост объемов сделок с плавающим купоном», — предполагает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин.