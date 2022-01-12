Все новости

АТОР: цены на новогодние туры за рубеж выросли до 60% за год

12.01.2022 10:32
1 012
Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС

Стоимость новогодних туров за рубеж выросла в среднем на 15—60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Средний рост стоимости зарубежного новогоднего тура составил от 15% до 60%, но при этом на некоторых направлениях цены выросли несущественно», — сказала Ломидзе.

По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», средняя стоимость новогоднего тура в Египет составила чуть более 80 тыс. рублей. Средний чек пакетного отдыха в Турции на Новый год и каникулы у туроператоров оказался в районе 91—99 тыс. рублей на двоих. По данным Coral Travel, это на 32% выше, чем до пандемии. Средняя стоимость туров в ОАЭ составила 115—160 тыс. рублей. В целом по сравнению с допандемийными новогодними праздниками новогодний отдых в ОАЭ подорожал от 25% до 60%, рассказала эксперт.

Средняя стоимость новогодних туров в Доминикану практически не изменилась по сравнению с допандемийным показателем и составила 275—300 тыс. рублей. Новогодний тур на Кубу можно было купить в среднем за 210—220 тыс. рублей — это на 15% ниже, чем в прошлом году, и примерно столько же, сколько до пандемии. Средняя стоимость отдыха на Мальдивах на новогодних каникулах, по данным «Русского экспресса» и Space Travel, составила 640 тыс. рублей на двоих. Она выросла в пределах 30% по сравнению с допандемийным периодом в основном из-за повышения цен на авиабилеты, отметила Ломидзе.

По данным компании «1001 тур», новогодние туры по России подешевели в среднем на 9% по сравнению с допандемийным периодом — до 50 тыс. рублей, добавила она.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Суд признал банкротом бывшего президента Рост Банка Хенкина
Обзор рынков от Банки.ру: ​российские активы вновь пользуются спросом
Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора