АТОР: цены на новогодние туры за рубеж выросли до 60% за год

Стоимость новогодних туров за рубеж выросла в среднем на 15—60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Средний рост стоимости зарубежного новогоднего тура составил от 15% до 60%, но при этом на некоторых направлениях цены выросли несущественно», — сказала Ломидзе.

По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», средняя стоимость новогоднего тура в Египет составила чуть более 80 тыс. рублей. Средний чек пакетного отдыха в Турции на Новый год и каникулы у туроператоров оказался в районе 91—99 тыс. рублей на двоих. По данным Coral Travel, это на 32% выше, чем до пандемии. Средняя стоимость туров в ОАЭ составила 115—160 тыс. рублей. В целом по сравнению с допандемийными новогодними праздниками новогодний отдых в ОАЭ подорожал от 25% до 60%, рассказала эксперт.

Средняя стоимость новогодних туров в Доминикану практически не изменилась по сравнению с допандемийным показателем и составила 275—300 тыс. рублей. Новогодний тур на Кубу можно было купить в среднем за 210—220 тыс. рублей — это на 15% ниже, чем в прошлом году, и примерно столько же, сколько до пандемии. Средняя стоимость отдыха на Мальдивах на новогодних каникулах, по данным «Русского экспресса» и Space Travel, составила 640 тыс. рублей на двоих. Она выросла в пределах 30% по сравнению с допандемийным периодом в основном из-за повышения цен на авиабилеты, отметила Ломидзе.

По данным компании «1001 тур», новогодние туры по России подешевели в среднем на 9% по сравнению с допандемийным периодом — до 50 тыс. рублей, добавила она.