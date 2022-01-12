Правительство готовит новый пакет помощи компаниям стройотрасли

Правительство продолжает искать возможности для создания гарантий стабильности инфраструктурного строительства в условиях роста цен на стройматериалы, пишет «Коммерсант». Очередной пакет мер повышения гибкости строительных госконтрактов подготовило Минэкономразвития.

Минэкономики в начале года сформировало новый пакет инициатив для поддержки компаний в области инфраструктурного строительства в условиях роста цен на стройматериалы. Замглавы ведомства Владислав Федулов направил его в аппарат правительства и Минстрой вчера, при этом в Минстрое документы пока не видели. Дискуссия вокруг поддержки компаний, занятых в строительстве капитальных проектов, продолжалась весь 2021 год — ключевой мерой поддержки стала возможность по согласованию с заказчиками увеличивать цены контрактов; позже ведомства перешли к конструированию постоянных механизмов корректировки строительных контрактов.

Пакет МЭР содержит 11 инициатив, часть из них уже обсуждалась и не нашла поддержки в правительстве. Так, ведомство настаивает на минимуме сметной прибыльности стройконтрактов (не менее 25%), постоянном механизме корректировки цены контракта при росте цен на стройматериалы и на авансировании госконтрактов. Последние инициативы не поддержал Минфин — они уже предусмотрены законом о контрактной системе.

Также Минэкономразвития предлагает ускорить доведение до строителей бюджетных средств при корректировке цен договоров (ранее о проблемах с этим сообщали в деловом и экспертном сообществах) — деньги на это предлагается заложить в резервный фонд правительства. Кроме того, расходы на покрытие издержек из-за роста цен на ресурсы предлагается предусмотреть в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Минэкономики претендует и на комплексное решение проблемы потери компаниями интереса к госстройкам — за счет дорожной карты по поддержке производителей стройматериалов для повышения объемов их выпуска и снижения стоимости.

Одной из мер должна стать реализация «сквозных проектов» в отрасли по аналогии с протекционистскими мерами в радиоэлектронной промышленности: речь идет о субсидировании закупок компаний, необходимых для развития новых отечественных производств. Идеи импортозамещения предлагается распространить и на выбор застройщиков — с приоритетом для российских и евразийских подрядчиков без преобладающего найма иностранной рабочей силы. Однако это может создать препятствия планам правительства по цифровизации стройки — она требует квалифицированной иностранной рабочей силы, а зависимость от дешевого труда мигрантов дестимулирует вложения в модернизацию.

По данным Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, с 2021 года отрасль ожидает снижение операционной прибыли, а в 2022-м она выйдет в отрицательную зону, если не будут приняты комплексные решения. Гендиректор НАИК Мария Ярмальчук считает, что предложенные МЭР меры могут уменьшить нагрузку на отрасль и частично решить ее проблемы, но «не предусматривают решения таких значимых вопросов, как, например, введение новых правил расширенного казначейского сопровождения, а также сложности доступа к заемным средствам при применении данных правил». В НАИК больше рассчитывают на разработанную совместно с властями дорожную карту по совершенствованию регулирования транспортного строительства. «Мы надеемся, что она будет утверждена правительством в ближайшее время. Реализация предусмотренного ей комплекса мероприятий позволит нормализовать ситуацию в отрасли», — отметила она.