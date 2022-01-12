ЦБ: по итогам 2021 года прибыль банков должна составить около 2,5 трлн рублей

По итогам 2021 года прибыль банковского сектора должна составить около 2,5 трлн рублей. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказала зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

«Действительно, по итогам 2021 года прибыль должна составить около 2,5 триллиона рублей. И запас капитала сейчас достаточно приличный — 6 триллионов рублей, а среднее значение норматива достаточности превышает 12%. То есть банки накопили неплохой запас прочности», — отметила она.

При этом, уточнила Полякова, если банки идут на выплату дивидендов, то они должны учитывать все факторы, среди них — способность абсорбировать убытки, которые могут образоваться в период кризиса, необходимость дальнейшего наращивания потенциала кредитования и достаточности запаса капитала.

«И в случаях, когда, по нашей оценке, выплата дивидендов может оказать видимое негативное влияние на финансовую устойчивость кредитной организации, Банк России проводит консультации с собственниками и руководством банков, чтобы убедить их воздержаться от выплаты дивидендов. При этом мы, конечно, понимаем, что собственники ожидают получения «справедливой» платы за риск в виде дивидендов. Иного отношения к таким вложениям быть не может, поскольку банковский сектор хотя и является особой формой деятельности, но это все-таки бизнес», — уточнила зампред ЦБ РФ.