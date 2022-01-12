Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией

План восстановления финансовой устойчивости является эффективным инструментом для кризисных ситуаций, связанных с внешним факторами, однако он работает, если подход к его составлению не был формальным. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказала зампред ЦБ РФ Ольга Полякова, отметив, что в перспективе ПВФУ можно будет распространить и на крупные банки с универсальной лицензией.

«ПВФУ начинает работать, когда складывается какая-то очень серьезная ситуация, как правило, связанная с внешними факторами. Например, как пандемия. Это ситуация, которую заранее предусмотреть невозможно, которая может развиваться по более негативному сценарию, чем ожидалось. Поэтому банки, особенно системно значимые, поскольку их устойчивость важна для стабильности банковского сектора, должны разработать свой план восстановления финансовой устойчивости. Документ должен предусматривать несколько вероятных стрессовых сценариев, как правило, три», — уточнила она.

При этом Полякова не исключила, что разработка ПВФУ может затронуть банки, не являющиеся системно значимыми. «Наверное, в перспективе можно распространить и на другие банки, а не только на системно значимые. Надо подумать, я не исключаю, что этот вариант может стать обязательным для них в какой-то перспективе», — пояснила зампред ЦБ РФ.

По словам Поляковой, план должен быть четко расписан: мероприятия, скорость информирования руководства, быстрота принятия решений и так далее. «Фактически это «план Б» или «план С» для банка, если его основной «план А» начал давать сбой», — отметила эксперт.