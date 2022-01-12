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Официальный курс доллара cнизился на 31 копейку, евро — на 21

12.01.2022 14:13
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 13 января.

Курс доллара опустился на 30,78 копейки, составив 74,5277 рубля (74,8355 рубля на 12 января). Курс евро снижен на 20,75 копейки до 84,6709 рубля (84,8784 рубля на 12 января).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,54 рубля (плюс 9 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 84,66 рубля (минус 1 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,31—74,65 рубля за доллар и 84,52—84,84 рубля за евро.

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